Filistinli Tabiplerden İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

Filistinli Tabiplerden Sert Açıklama

Filistinli Tabipler ve Sağlık Mensupları Derneği (FİLMED), İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıları şiddetle kınadı. Dernek, 2 milyar Müslümanın ramazan ayındaki manevi atmosferde, Gazze'nin gece yarısı ağır silahlarla bombalandığını taraflarına duyurdu.

Sivil Kayıplar ve Çığlık

Gazze Enformasyon Merkezi'nden alınan bilgilere göre, saldırılar sonucu 326 sivilin şehit olduğu belirtildi. FİLMED, Siyonist işgalcilerin 1,5 yıldır Gazze'yi soykırıma uğrattığını ve bu katliamın ramazan ayında da devam ettiğini vurguladı.

Ağır Yaralılar ve Enkaz Altında Kalanlar

Açıklamada, saldırılarda 440'tan fazla kişinin ağır yaralandığı ve birçok apartmanın yerle bir olduğu kaydedildi. Ayrıca, enkaz altında kalan insanların sayısının oldukça fazla olduğu ifade edildi.

Uluslararası Yardım Çağrısı

Filistinli doktorlar, Netanyahu hükümetinin destekle birlikte 2 milyon Gazzeliye karşı askeri operasyonların devam edeceğini duyurduğunu belirtti. "Gazze, dünyanın gözü önünde yok edilirken sessiz kalamayız. Filistinli doktorlar olarak Gazze'ye sağlık hizmeti sunmak için gitmeye hazırız. Gönüllü sağlık çalışanlarını da Gazze'ye gitmeye davet ediyoruz" ifadeleriyle uluslararası yardıma dikkat çekti.

Son olarak, FİLMED, uluslararası insani yardımların Gazze'ye girişinin engellenmeye devam etmesi durumunda ölü sayısının artacağını belirtti.