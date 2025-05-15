Fransa, Belçika ve İsviçre'de Gazze için Anma Etkinlikleri

Gazze'de Ölen Filistinliler İçin Anma Töreni

Fransa, Belçika ve İsviçre'deki 45 şehirde, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü yaklaşık 50 bin Filistinlinin isimleri eş zamanlı olarak okundu. Gazze İçin Beyaz Yelekler Topluluğu'nun çağrısıyla düzenlenen bu etkinlikte, Filistin destekçileri bir araya gelerek, Gazze'deki soykırımda hayatını kaybeden sivilleri andı.

Etkinliklerin Detayları

Bu anma etkinlikleri kapsamında, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 50 bin 21 Filistinlinin isim ve yaşları okundu. Paris'in Trocadero Meydanı'nda toplanan eylemciler, Fransa'nın başkenti dahil olmak üzere toplam 41 şehirde etkinlik düzenlendi.

Paris'teki eyleme katılan Rania adındaki bir Filistinli öğrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Nekbe'yi, Büyük Felaket'i anmak için buradayız. 1948'deki bu felaket sırasında Filistinliler kendi topraklarını terk etmek zorunda bırakıldı." dedi.

Filistin Bayrakları ve İsimler

Eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları taşırken, kumaşlara Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin isimlerini nakışla işleyerek gösterilerini güçlendirdiler. Rania, yalnızca Filistinlilerin Gazze'de yaşamını yitirenlerin isimlerini okuduğuna dikkat çekerek, "Bu kendi tarihimizi benimseme şeklimiz." ifadesini kullandı.

Filistin destekçileri, Fransa’nın başkenti Paris’te ise Eyfel Kulesi’ne yakın Trocadero Meydanı’nda bir araya geldi. Paris’teki anma eyleminde bu ülkede yaşayan Filistinliler, soykırımda hayatını kaybeden 1600 Gazzelinin ismini ve yaşlarını yerel saatle 19.30’dan itibaren okudu. Eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerine Gazze’de öldürülen sivillerin isimlerinin nakışla işlendiği kumaşları taşıdı.

Filistin destekçileri, Fransa’nın başkenti Paris’te ise Eyfel Kulesi’ne yakın Trocadero Meydanı’nda bir araya geldi. Paris’teki anma eyleminde bu ülkede yaşayan Filistinliler, soykırımda hayatını kaybeden 1600 Gazzelinin ismini ve yaşlarını yerel saatle 19.30’dan itibaren okudu. Eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerine Gazze’de öldürülen sivillerin isimlerinin nakışla işlendiği kumaşları taşıdı.