DOLAR
38,8 -0,15%
EURO
43,46 0,2%
ALTIN
4.003,83 0,6%
BITCOIN
4.022.867,77 -0,23%

Fransa, Belçika ve İsviçre'de Gazze için Anma Etkinlikleri

Fransa, Belçika ve İsviçre'de, Gazze'de hayatını kaybeden 50 bin Filistinlinin isimleri anıldı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 22:22
Fransa, Belçika ve İsviçre'de Gazze için Anma Etkinlikleri

Gazze'de Ölen Filistinliler İçin Anma Töreni

Fransa, Belçika ve İsviçre'deki 45 şehirde, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü yaklaşık 50 bin Filistinlinin isimleri eş zamanlı olarak okundu. Gazze İçin Beyaz Yelekler Topluluğu'nun çağrısıyla düzenlenen bu etkinlikte, Filistin destekçileri bir araya gelerek, Gazze'deki soykırımda hayatını kaybeden sivilleri andı.

Etkinliklerin Detayları

Bu anma etkinlikleri kapsamında, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 50 bin 21 Filistinlinin isim ve yaşları okundu. Paris'in Trocadero Meydanı'nda toplanan eylemciler, Fransa'nın başkenti dahil olmak üzere toplam 41 şehirde etkinlik düzenlendi.

Paris'teki eyleme katılan Rania adındaki bir Filistinli öğrenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Nekbe'yi, Büyük Felaket'i anmak için buradayız. 1948'deki bu felaket sırasında Filistinliler kendi topraklarını terk etmek zorunda bırakıldı." dedi.

Filistin Bayrakları ve İsimler

Eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları taşırken, kumaşlara Gazze'de hayatını kaybeden sivillerin isimlerini nakışla işleyerek gösterilerini güçlendirdiler. Rania, yalnızca Filistinlilerin Gazze'de yaşamını yitirenlerin isimlerini okuduğuna dikkat çekerek, "Bu kendi tarihimizi benimseme şeklimiz." ifadesini kullandı.

Filistin destekçileri, Fransa’nın başkenti Paris’te ise Eyfel Kulesi’ne yakın Trocadero...

Filistin destekçileri, Fransa’nın başkenti Paris’te ise Eyfel Kulesi’ne yakın Trocadero Meydanı’nda bir araya geldi. Paris’teki anma eyleminde bu ülkede yaşayan Filistinliler, soykırımda hayatını kaybeden 1600 Gazzelinin ismini ve yaşlarını yerel saatle 19.30’dan itibaren okudu. Eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerine Gazze’de öldürülen sivillerin isimlerinin nakışla işlendiği kumaşları taşıdı.

Filistin destekçileri, Fransa’nın başkenti Paris’te ise Eyfel Kulesi’ne yakın Trocadero...

Filistin destekçileri, Fransa’nın başkenti Paris’te ise Eyfel Kulesi’ne yakın Trocadero Meydanı’nda bir araya geldi. Paris’teki anma eyleminde bu ülkede yaşayan Filistinliler, soykırımda hayatını kaybeden 1600 Gazzelinin ismini ve yaşlarını yerel saatle 19.30’dan itibaren okudu. Eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerine Gazze’de öldürülen sivillerin isimlerinin nakışla işlendiği kumaşları taşıdı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!
2
Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Vuruldu
3
Siber suçlarla mücadele sürüyor: Sibergöz operasyonları kapsamında 1097 şüpheli yakalandı
4
Manisa'da Engelli Gençler Bir Günlük Askerlik Deneyimi Yaşadı
5
Putin'den KazanForum'a Destek: Dostluk ve İşbirliği Vurgusu
6
Kastamonu'da 8. Engelsiz Spor ve Dans Şenliği Gerçekleştirildi
7
Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Düzce Belediyesi'nden 31 Mayıs Uyarısı: Vergi Ödeme Süresi Yaklaşıyor!

Samsun'da Ekmek Fiyatları Düşürüldü! Mahkeme Karşısında Galip Gelindi

İstanbul'da Su Faturalara Yüzde 10 Zam!

İŞKUR'dan Eski Hükümlülere 435.000 TL Hibe Desteği

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?