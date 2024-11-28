DOLAR
34,6 0,12%
EURO
36,6 -0,1%
ALTIN
2.939,48 -0,07%
BITCOIN
3.299.467,47 1%

Fransız Saint-Gobain, Diyarbakır'da 7. Fabrikasını Açıkladı

Saint-Gobain Weber, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır'da açarak bölge ekonomi ve istihdamına katkı sağlayacak.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:40
Fransız Saint-Gobain, Diyarbakır'da 7. Fabrikasını Açıkladı

Fransız Yapı Malzemeleri Firması, Diyarbakır'daki Fabrikasını Hizmete Aldı

Yapı malzemeleri üreten Saint-Gobain Weber, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır'da açtı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 6 bin 200 metrekaresi kapalı toplam 25 bin metrekare alanda kurulan fabrika, ilk etapta yıllık 200 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak.

Fabrikanın Üretim Alanları

Saint-Gobain'nin açtığı fabrikanın üretim yelpazesinde yapıştırma harçları, derz dolguları, çimento bazlı sıvalar, mantolama sistemleri ve zemin sistemleri yer alacak.

Vali Zorluoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Fabrikanın açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Her geçen gün yeni yatırımlar bu şehre kazandırılıyor. Bu, şehirde istihdamın, yatırımın ve üretimin artması demek." dedi. Zorluoğlu, Diyarbakır'ın sanayileşme sürecinde dinamik bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlar yapılması için yatırımcılara destek vereceklerini ifade etti.

Diyarbakır'ın Geleceği

Diyarbakır'ın uzun yıllar sorunlarla mücadele ettiğini hatırlatan Zorluoğlu, şimdi ise şehrin potansiyelini sanayi, tarım ve turizmde yakalayabileceği bir huzur ortamının oluştuğunu belirtti. "Katma değer katacak yeni tesisler bu şehirle buluşturulacak," dedi.

Saint-Gobain Türkiye CEO'sundan Yatırım Mesajı

Aykut Aydoğan, Saint-Gobain'in Türkiye CEO'su olarak, inşaat sektöründe sürdürülebilirlik alanındaki referans noktalarından biri olmayı hedeflediklerini ifade etti. Aydoğan, "Bu yatırımların arkası gelecek, topluma fayda sağlayacak projeler üreteceğiz," dedi.

Resmi Açılış ve Gelecek Vizyonu

Fabrikanın açılışı, kesilen kurdelenin ardından çalıştırma düğmesine basılarak gerçekleştirildi. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Felat Gökdemir ve Saint-Gobain Doğu Akdeniz ve Orta Doğu CEO'su Hady Nassif da törende konuşma yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yapı malzemesi üreten Fransız firması, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır Organize Sanayi...

Yapı malzemesi üreten Fransız firması, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde açtı. Açılış törenine Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (sol 3), Saint-Gobain Doğu Akdeniz ve Orta Doğu CEO'su Hady Nassif (sol 2) ve Saint-Gobain'in Türkiye CEO'su Aykut Aydoğan (sol 4) katıldı.

Yapı malzemesi üreten Fransız firması, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır Organize Sanayi...

Yapı malzemesi üreten Fransız firması, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde açtı. Açılış törenine Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (sol 3), Saint-Gobain Doğu Akdeniz ve Orta Doğu CEO'su Hady Nassif (sol 2) ve Saint-Gobain'in Türkiye CEO'su Aykut Aydoğan (sol 4) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın Gazze Açıklamasına Değerlendirme
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için Ateşkes Vurgusu
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Enerji İşbirliği Açıklaması
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman ile Ticaret Hedefi: 5 Milyar Dolar
5
Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Görüşmesi: Meclis Başkanı Berri ve Fransız Temsilci Le Drian Buluştu
6
İsrail Ordusu Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı Düzenledi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: Barış İçin Her Şey Yapılacak

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı