Fransız Saint-Gobain, Diyarbakır'da 7. Fabrikasını Açıkladı

Fransız Yapı Malzemeleri Firması, Diyarbakır'daki Fabrikasını Hizmete Aldı

Yapı malzemeleri üreten Saint-Gobain Weber, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır'da açtı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 6 bin 200 metrekaresi kapalı toplam 25 bin metrekare alanda kurulan fabrika, ilk etapta yıllık 200 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak.

Fabrikanın Üretim Alanları

Saint-Gobain'nin açtığı fabrikanın üretim yelpazesinde yapıştırma harçları, derz dolguları, çimento bazlı sıvalar, mantolama sistemleri ve zemin sistemleri yer alacak.

Vali Zorluoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Fabrikanın açılışında konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, "Her geçen gün yeni yatırımlar bu şehre kazandırılıyor. Bu, şehirde istihdamın, yatırımın ve üretimin artması demek." dedi. Zorluoğlu, Diyarbakır'ın sanayileşme sürecinde dinamik bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki yıllarda yeni yatırımlar yapılması için yatırımcılara destek vereceklerini ifade etti.

Diyarbakır'ın Geleceği

Diyarbakır'ın uzun yıllar sorunlarla mücadele ettiğini hatırlatan Zorluoğlu, şimdi ise şehrin potansiyelini sanayi, tarım ve turizmde yakalayabileceği bir huzur ortamının oluştuğunu belirtti. "Katma değer katacak yeni tesisler bu şehirle buluşturulacak," dedi.

Saint-Gobain Türkiye CEO'sundan Yatırım Mesajı

Aykut Aydoğan, Saint-Gobain'in Türkiye CEO'su olarak, inşaat sektöründe sürdürülebilirlik alanındaki referans noktalarından biri olmayı hedeflediklerini ifade etti. Aydoğan, "Bu yatırımların arkası gelecek, topluma fayda sağlayacak projeler üreteceğiz," dedi.

Resmi Açılış ve Gelecek Vizyonu

Fabrikanın açılışı, kesilen kurdelenin ardından çalıştırma düğmesine basılarak gerçekleştirildi. Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Felat Gökdemir ve Saint-Gobain Doğu Akdeniz ve Orta Doğu CEO'su Hady Nassif da törende konuşma yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yapı malzemesi üreten Fransız firması, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde açtı. Açılış törenine Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (sol 3), Saint-Gobain Doğu Akdeniz ve Orta Doğu CEO'su Hady Nassif (sol 2) ve Saint-Gobain'in Türkiye CEO'su Aykut Aydoğan (sol 4) katıldı.

Yapı malzemesi üreten Fransız firması, Türkiye'deki 7. fabrikasını Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde açtı. Açılış törenine Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu (sol 3), Saint-Gobain Doğu Akdeniz ve Orta Doğu CEO'su Hady Nassif (sol 2) ve Saint-Gobain'in Türkiye CEO'su Aykut Aydoğan (sol 4) katıldı.