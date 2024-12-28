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Gassal Dizisi İlk Bölümde 4 Milyon İzlenme Elde Etti

TRT'nin yeni dizisi Gassal, ilk bölümünde 4 milyona yakın izlenme ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 13:33
Gassal Dizisi İlk Bölümde 4 Milyon İzlenme Elde Etti

Gassal Dizisinin Başarılı Çıkışı

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan yeni orijinal dizi "Gassal", etkileyici hikayesi ve muazzam oyunculuk performanslarıyla izleyicileri kendine çekmeyi başardı.

Yüksek İzlenme Oranlarıyla Gündemde

TRT'den yapılan açıklamalara göre, dizide Baki karakterinin "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunu sorgulayan hikayesi, kara mizah ile dramı harmanlıyor. Dizi, yayımlandığı günden itibaren sosyal medyada geniş bir yankı bulurken, ilk bölüm Tabii resmi YouTube kanalında 4 milyona yakın görüntüleme aldı.

Ayrıca dizinin "İçim Yanar" adlı müzik klibi, yalnızca 7 gün içerisinde 3,5 milyona yakın izlenme sayısına ulaştı.

Yeni Sezon Hazırlıkları

Dizinin başrolünde Ahmet Kural yer alırken, Selçuk Aydemir yönetmenlik koltuğunda oturmakta. Senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın yazdığı dizi, 2. sezon için hazırlıklarını tamamladı. Bu yeni sezonda başrolleri Ahmet Kural ve Hande Soral paylaşacak.

Usta oyuncular Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi isimlerin de kadroda yer alacağı yeni sezonda, izleyiciler sürpriz gelişmelerle karşılaşacaklar.

Yılbaşı Özel Burada!

Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural ve yeni sezondaki rol arkadaşı Hande Soral, Türkiye'nin en çok kazandıran kelime yarışması Lingo Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde izleyicilerin karşısında olacak.

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