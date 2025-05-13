Gazi Üniversitesi'nde Rekfest Spor ve Sanat Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Rekfest Spor ve Sanat Şenlikleri Ankara'da Başladı

Ankara’nın Gazi Üniversitesi’nde Rekfest Spor ve Sanat Şenlikleri büyük bir coşkuyla başladı. Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü önünde gerçekleştirilen şenliklere, Rektör Uğur Ünal, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Şenlikler Folklor Gösterisiyle Açıldı

Şenlikler, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu ekibinin etkileyici folklor gösterisi ile başladı ve ardından ok atma, dart, bocce gibi çeşitli oyunlarla devam etti.

Öğrencilerin Sosyal Yönleri Destekleniyor

Rekfest Spor ve Sanat Şenlikleri Koordinatörü Prof. Taner Bozkuş, burada yaptığı açılış konuşmasında, bir üniversitenin gücünü öğrencilerin çalışma gayreti ve enerjisiyle ölçtüklerine vurgu yaptı. Öğrencilerin azmi ve sosyokültürel faaliyetlere katılımının önemini belirten Bozkuş, "Bizler öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif yönlerinin de gelişmesine büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı İlgi Alanlarından Öğrenciler Buluştu

Bozkuş, şenliklerin farklı ilgi alanlarına sahip öğrencileri bir araya getirdiğini ve sanatın evrensel dili ile sporun birleştirici gücüyle ruhsal bir etkileşim sağlandığını belirtti. Ayrıca, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şenlikler 15 Mayıs'ta Sona Erecek

15 Mayıs Perşembe günü sona erecek olan şenliklerde konserler, spor turnuvaları ve tiyatro gösterileri gibi birçok etkinlik yer alacak.

Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün önünde düzenlenen şenliklere, Rektör Uğur Ünal, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu ekibinin folklor gösterisiyle başlayan şenlikler; ok atma, dart, bocce ve çeşitli oyunlarla sürdü.

Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsü'nün önünde düzenlenen şenliklere, Rektör Uğur Ünal, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu ekibinin folklor gösterisiyle başlayan şenlikler; ok atma, dart, bocce ve çeşitli oyunlarla sürdü.