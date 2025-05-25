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Gaziantep Bisiklet Festivali: 600 Kişi Pedal Çevirdi

Gaziantep'te düzenlenen Bisiklet Festivali'nde yaklaşık 600 kişi 5 kilometre pedal çevirerek çevreci ulaşım çözümlerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 17:26
Gaziantep Bisiklet Festivali: 600 Kişi Pedal Çevirdi

Gaziantep Bisiklet Festivali Yoğun İlgi Gördü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali, kentin dört bir yanından gelen bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Farklı yaş gruplarından yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinlikte, 5 kilometrelik güzergahta pedal çevrildi.

Çevreci Ulaşım İçin Bir Adım Daha

Festival, Gaziantep Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Strateji Planı (GAUS) Projesi çerçevesinde, Festival Park'ta gerçekleştirildi. Bu kapsamda, çevreci, erişilebilir ve insan odaklı ulaşım çözümlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Katılımcılar arasında çocukların ve yaşlıların da bulunması, etkinliğin sosyal açıdan da önemini ortaya koydu. Ayrıca, festival alanında kurulan çeşitli stantlarda bilgilendirme faaliyetleri yapıldı.

Gaziantep, Ulaşımda Öncelikli Şehir Olmayı Hedefliyor

Festivalde bir konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, son 10 yılda şehirde bisiklet yollarının 100 kilometreye ulaştığını ifade ederek, yeni projelerle Gaziantep’i ulaşımda öncü şehirlerden biri haline getirmeyi planladıklarını belirtti.

Etkinlik kapsamında, katılımcılara 2 adet yetişkin bisikleti ve 15 adet çocuk bisikleti hediye edildi. Festival, katılımcılara eğlenceli bir aktivite sunarken, çevreci ulaşım bilincini de artırmayı amaçladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Bisiklet Festivali'nde, farklı yaş gruplarından...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Bisiklet Festivali'nde, farklı yaş gruplarından yaklaşık 600 kişi 5 kilometre boyunca pedal çevirdi. Etkinlikte, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu katılımcılar, 5 kilometrelik güzergahta bisiklet sürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Bisiklet Festivali'nde, farklı yaş gruplarından...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Bisiklet Festivali'nde, farklı yaş gruplarından yaklaşık 600 kişi 5 kilometre boyunca pedal çevirdi. Etkinlikte, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu katılımcılar, 5 kilometrelik güzergahta bisiklet sürdü.

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