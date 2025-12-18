DOLAR
Gaziantep'te 22 kilo 219 gr skunk ve çok sayıda silah ele geçirildi — 7 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 22 kilo 219 gram skunk ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi; toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:07
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirleri ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Hassas burunlu dedektör köpek destekli çalışma kapsamında 3 adres ile 1 iş yerinde arama yapıldı.

Operasyon ve ele geçirilen uyuşturucular

Aramalar sonucunda poşetlerin içindeki marulların altına saklanmış halde bulunan 22 kilo 219 gram skunk ele geçirildi. Bu aşamada ilgili aramalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Silah ve diğer deliller

S.M.D. ve B.T. isimli şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 parça halinde 3 gram esrar, 25 adet tabanca fişeği, 15 adet tüfek kartuşu, 4 adet tabanca şarjörü, 5 adet tüfek şarjörü ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda toplam 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

