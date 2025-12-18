Gaziantep'te 22 kilo 219 gr skunk ve çok sayıda silah ele geçirildi — 7 gözaltı

Gaziantep'te 22 kilo 219 gr skunk ve çok sayıda silah ele geçirildi

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirleri ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Hassas burunlu dedektör köpek destekli çalışma kapsamında 3 adres ile 1 iş yerinde arama yapıldı.

Operasyon ve ele geçirilen uyuşturucular

Aramalar sonucunda poşetlerin içindeki marulların altına saklanmış halde bulunan 22 kilo 219 gram skunk ele geçirildi. Bu aşamada ilgili aramalarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Silah ve diğer deliller

S.M.D. ve B.T. isimli şüphelilerin ikametinde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 3 parça halinde 3 gram esrar, 25 adet tabanca fişeği, 15 adet tüfek kartuşu, 4 adet tabanca şarjörü, 5 adet tüfek şarjörü ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda toplam 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

