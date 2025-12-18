DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,19 0,02%
ALTIN
5.941,81 0,31%
BITCOIN
3.732.657,79 -1,48%

Gaziantep’te 22 kilo 219 gram skunk ve çok sayıda silah ele geçirildi — 7 gözaltı

Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 22 kilo 219 gram skunk ve çok sayıda silah ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:26
Gaziantep’te 22 kilo 219 gram skunk ve çok sayıda silah ele geçirildi — 7 gözaltı

Gaziantep’te 22 kilo 219 gram skunk ve çok sayıda silah ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonlarda, büyük miktarda uyuşturucu ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonun ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve hassas burunlu dedektör köpeklerin destek verdiği aramalarda 3 adres ile 1 iş yeri didik didik arandı. Aramalar sonucunda 22 kilo 219 gram skunk ele geçirilerek, bu bulgu kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, poşetlerin içerisindeki marulların altına saklanmış halde bulunması dikkat çekti.

Silah ve mühimmat bulguları

S.M.D. ve B.T. isimli şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ile birlikte çeşitli mühimmat ele geçirildi. Ayrıca buluntular arasında 3 parça halinde 3 gram esrar, 25 adet tabanca fişeği, 15 adet tüfek kartuşu, 4 adet tabanca şarjörü, 5 adet tüfek şarjörü ve 2 adet kesici alet yer aldı. Bu kapsamda ilgili adreslerde 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde toplam 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı; soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'TE 22 KİLO SKUNK İLE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. 7 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

GAZİANTEP'TE 22 KİLO SKUNK İLE ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. 7 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

UYUŞTURUCU MADDELER POŞETLERİN İÇERİSİNDEKİ MARULLARIN ALTINA SAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

İLGİLİ HABERLER

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
2
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
3
SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri
4
Murat Kurum'a Deprem Bölgesinden Destek: 'Böyle Şantiye Şefine Can Kurban'
5
Tarsus’ta Yılbaşı Öncesi Zabıta Operasyonu: On Binlerce Ürün Müsadere Edildi
6
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret
7
Şırnak'ta Deneyap Çalıştayı: Gençleri Teknolojiye Hazırlama

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor