Gaziantep’te 22 kilo 219 gram skunk ve çok sayıda silah ele geçirildi — 7 gözaltı

Gaziantep’te 22 kilo 219 gram skunk ve çok sayıda silah ele geçirildi

Gaziantep’te polis ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonlarda, büyük miktarda uyuşturucu ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyonun ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve hassas burunlu dedektör köpeklerin destek verdiği aramalarda 3 adres ile 1 iş yeri didik didik arandı. Aramalar sonucunda 22 kilo 219 gram skunk ele geçirilerek, bu bulgu kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin, poşetlerin içerisindeki marulların altına saklanmış halde bulunması dikkat çekti.

Silah ve mühimmat bulguları

S.M.D. ve B.T. isimli şüphelilerin ikametinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet ruhsatsız tüfek ile birlikte çeşitli mühimmat ele geçirildi. Ayrıca buluntular arasında 3 parça halinde 3 gram esrar, 25 adet tabanca fişeği, 15 adet tüfek kartuşu, 4 adet tabanca şarjörü, 5 adet tüfek şarjörü ve 2 adet kesici alet yer aldı. Bu kapsamda ilgili adreslerde 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyon neticesinde toplam 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı; soruşturma sürüyor.

