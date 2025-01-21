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Gaziantep'te Tartışma Kanlı Bitti: Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir parkta çıkan tartışmada 20 yaşındaki M.Y.D. bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:00
Gaziantep'te Tartışma Kanlı Bitti: Genç Bıçaklanarak Öldürüldü

Gaziantep'te Kanlı Olay

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi'nde, Fidanlık Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan tartışma sonucu M.Y.D. (20) isimli genç bıçaklanarak öldürüldü.

Tartışma Kavgaya Dönüştü

Olay, M.Y.D. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında başlayan tartışmayla başladı. İlk başta sözlü olan tartışma, hızla kavgaya dönüşerek korkunç bir sona yol açtı.

Bıçaklama olayının ardından saldırgan, olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay Yeri İncelemesi

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, 112 Acil Servis aracılığıyla bölgedeki incelemelere başladı. Yapılan kontrollerde, M.Y.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Olayın hemen ardından şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yerel güvenlik güçleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek, katil zanlısının izini sürmeye başladı.

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