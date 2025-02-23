Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Yapılan Aramalarda Ele Geçirilen Malzemeler

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, gözaltına alınan zanlılar ile birlikte çok sayıda uyuşturucu ürün ve silah ele geçirdi.

Yapılan aramalarda toplamda 262,94 gram sentetik uyuşturucu, 1 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 14 fişek ve 5 kumar oynatılan bilgisayar kasası gibi malzemeler bulundu.

Şüphelilerin İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonun uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 262,94 gram sentetik uyuşturucu, 1 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 14 fişek ve 5 kumar oynatılan bilgisayar kasası ele geçirildi.