Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:41
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Yakalandı

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Yapılan Aramalarda Ele Geçirilen Malzemeler

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, gözaltına alınan zanlılar ile birlikte çok sayıda uyuşturucu ürün ve silah ele geçirdi.

Yapılan aramalarda toplamda 262,94 gram sentetik uyuşturucu, 1 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 14 fişek ve 5 kumar oynatılan bilgisayar kasası gibi malzemeler bulundu.

Şüphelilerin İşlemleri Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonun uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı....

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 262,94 gram sentetik uyuşturucu, 1 litre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 7 uyuşturucu hap, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 14 fişek ve 5 kumar oynatılan bilgisayar kasası ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli
3
Çin'den Trump'ın Yatırım Kısıtlamalarına Sert Tepki
4
Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı
5
Antalya'da Devrilen Otomobilde 6 Kişi Yaralandı
6
Bingöl'de Kalça Kırığı: 14 Yaşındaki Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Reformu Açıklaması

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi