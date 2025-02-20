Gazze'de İlk Sahra Hastanesi Hizmete Girdi

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den sonra açılan ilk sahra hastanesi, savaş mağdurlarına ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya başladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:14
Gazze'de İlk Sahra Hastanesi Hizmete Girdi

Gazze Şeridi'nde İlk Sahra Hastanesi Açıldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra kurulan ilk sahra hastanesi, geride kalan hastaların hizmetine girdi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklama ile hastanenin, Gazze kentinde saldırılardan sağ kurtulan vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunacağı belirtildi.

Ücretsiz Sağlık Hizmeti Sunulmakta

Filistin Kızılayı'nın X hesabından yapılan duyuruda, “Filistin Kızılayı, Gazze kentindeki sahra hastanesinin kapılarını hastalara açtı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren ücretsiz sağlık hizmeti için hastaneye akın etmeye başladı” ifadeleri kullanıldı. Bu hastanenin, 7 Ekim'den bu yana bölgede kurulan ilk sağlık tesisi olduğu vurgulandı.

Acil Sağlık Hizmetleri Veriliyor

Sahra hastanesi, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren hasta ve yaralılara acil sağlık hizmetleri sunmakta. İlk gününde onlara hastalara hizmet veren hastanede, 3 cerrahi operasyon gerçekleştirildi, 4 kişi yoğun bakıma alındı ve 2 prematüre bebeğe gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı.

Sağlık Hizmetlerine İhtiyaç Büyüyor

Filistin Kızılayı, sahra hastanesine olan başvuruların yoğunluğunun, bölgede sağlık hizmetlerine duyulan acil ihtiyacın bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. Hastanede 54 yatak kapasitesine sahip acil servisinde 10 yatak, yoğun bakım alanında 8 yatak ve prematüre bebekler için 6 yatak bulundurmaktadır. Ayrıca, 2 ameliyat odası ve bir laboratuvar da hizmet vermektedir.

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