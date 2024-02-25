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Gazze'ye gönüllü olarak görev alan Faslı doktor: Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın alnında utanç lekesi olarak kalacak

Fas’tan gelen doktor Zuheyr Lahna, Gazze Şeridi’nde bir ay boyunca gönüllü olarak çalıştı. Gazze’deki durumu "dünyanın yüz karası" olarak nitelendiren Lahna, yaşananların unutulmayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.02.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 11:12
Gazze'ye gönüllü olarak görev alan Faslı doktor: Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın alnında utanç lekesi olarak kalacak

Gazze Şeridi’nin güneyindeki yoksul hastanelerde bir ay boyunca gönüllü doktor olarak çalışan Zuheyr Lahna, Facebook sayfasında durumu paylaştı. Lahna, Gazze’deki yaralıların en basit ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını söyledi.

Lahna, bir ayın nasıl geçtiğini anlamadığını, son zamanlarda çok fazla bir şey yapamadığını ve Gazze’de yapmak istediği şeylerin hala olduğunu söyledi. “Gazze'de yaşananlar tüm dünyanın alnında utanç lekesi olarak kalacak ve yalnızca Allah'ın bileceği sonuçlar doğuracaktır.” dedi.

Lahna, Gazze halkının her türlü ihtiyacının olduğunu, özellikle barınak, yiyecek, kıyafet, su, bebek maması ve bezi gibi temel şeylerin eksikliğini dile getirdi. Faslı doktor, Gazze’yi terk ettikten sonra Kahire’deki otelinde güven içindeyken yaşadıklarını anlatmakta zorlandığını söyledi. Lahna, güvenliği bilmeyen birinin, korku ve dehşetin ne olduğunu anlayamayacağını ifade etti.

Lahna, “25 yıldır çatışma ve savaşların olduğu yerlerde gönüllü görev yapıyorum ama Gazze'de insanların yaşadıkları şimdiye kadar gördüklerimin en kötüsüydü ve Gazze Şeridi'nin kuzeyine gidemedik.” dedi.

7 Ekim 2023’te İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’e büyük bir saldırı gerçekleştirdi. Hamas’ın askeri kanadı, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" için bu eylemi yaptığını söyledi. İsrail, saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 132 kişinin de yara aldığını duyurdu.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda 24 Kasım 2023’te başlayan ve 3 gün daha uzatılan “insani ara” süresince 81 İsrailli ve 240 Filistinli tutsak değiş tokuş edildi. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi gözaltına alıp tutuklamaya sürdürdü. İşgal edilen Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail askerleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu 403 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’te başlayan çatışmalarda ise 212 Hizbullah üyesi, 11 Emel üyesi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi üyesinin yanında 43 Lübnanlı sivil, 1 asker ve 2 Lübnan güvenlik personeli, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

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