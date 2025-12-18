Germencik'te Deforme Kasisler UKOME'ye Bildirildi

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yaptığı denetimlerde kopmuş, reflektörü silinmiş ve deforme kasisleri tespit ederek resmi bildirimde bulundu.

Saha Çalışması ve Tespitler

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, özellikle okul yolları ile Ortaklar Mahallesi başta olmak üzere cadde ve sokaklarda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kasisler belirlendi. Ekipler tespit edilen kasislerin enlem ve boylam hassas koordinatlarını alarak gerekli inceleme ve işlem yapılması amacıyla Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ye resmi bildirimde bulundu.

Başkan Zencirci'nin Açıklaması

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde titizlikle sürdürüleceğini ifade etti. Zencirci, tespit edilen eksikliklerin en kısa sürede giderilerek ilçede güvenli ulaşımın sağlanmaya devam edeceğini vurguladı.

