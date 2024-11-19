Geyikli-Bozcaada Feribot Seferlerinde İptal: Fırtına Uyarısı

Geyikli-Bozcaada Feribot Seferlerinin İptali

Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinden bazıları iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamada, Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00'da, Bozcaada'dan ise 14.00 ve 18.00 saatlerinde planlanan seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Fırtına Etkileri ve Ulaşım

Yarın için yapılan uyarılar, yolcuların seyahat planlarını gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor. Fırtınanın etkili olması beklenirken, gemi seferlerinin iptal olması durumunda alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmek faydalı olacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.