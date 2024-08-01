Gine'de Yeni Anayasa Taslağı: Cumhurbaşkanının Süresi Sınırlanıyor

Gine'de Yeni Anayasa Taslağı Sunuldu

Gine'de, Ulusal Geçiş Konseyi'ne sunulan yeni anayasa taslağı, cumhurbaşkanının görev süresini kısıtlayarak ülkedeki siyasi dengeyi değiştirmeyi hedefliyor. Bu taslak, mevcut Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya'nın bir sonraki seçimde aday olmasına olanak tanırken, 86 yaşındaki devrik yönetici Alpha Conde'nin yeniden adaylık yolunu kapatıyor.

Parlamentonun Yapısı ve Seçim Koşulları

Taslağa göre, cumhurbaşkanı en fazla iki dönem, her biri beş yıl olmak üzere görev yapabilecek. Ayrıca, cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli yaş aralığı 35 ile 80 yaş olarak belirlenmiş ve iki kanatlı bir parlamento sisteminin kurulması öngörülmüştür. Bu yeni yapı, Gine'nin demokratik bir geleceğe yönelmesini sağlayabilir.

Adaylık İçin Yasal Engeller Yok

Mevcut geçiş hükümeti üyelerinin bir sonraki seçimde adaylıklarını engelleyen bir madde yer almadığı için Cumhurbaşkanı Doumbouya, 2021 Eylül'ünde gerçekleşen darbeyle iktidara gelmiş olmasına rağmen aday olma imkanını sürdürüyor.

Geçiş Süreci ve Anayasa Referandumu

Taslağın yıl sonuna kadar referandumla halk oylamasına sunulması planlanıyor. Gine'nin bağımsızlığını kazanmasından bu yana yaşanan siyasi değişimlerin arka planında, Conde'nin üçüncü dönem adaylığı için yaptığı anayasa değişiklikleri ve buna karşı çıkan muhalefet yer alıyor. 2020 genel seçimleri sonrasında yaşanan tartışmalar, ülke genelinde sokak eylemlerine ve siyasi gerilimlere yol açmıştı.

Sonuç olarak, mevcut anayasa taslağı Gine'deki siyasi dinamikleri önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor ve halk oylaması sonucunda ülkenin geleceği şekillenecektir.