Giresun'daki Trafik Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi

Giresun'da Kamyon ve Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü

Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Olay, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde, O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonrası, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine belirtildi. Otomobilde sıkışan sürücü Temel Kutver ve yolcularından Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ve Hatun Yurdakul (68), ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ancak, ne yazık ki Hatun Kaya kaza yerinde yaşamını yitirirken, Temel ve Ayşe Kutver, Tirebolu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Ağır yaralı olan Hatun Yurdakul ise Görele Devlet Hastanesi'ndeki ilk yardımın ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Vali Serdengeçti'den Başsağlığı Mesajı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kaza sonucunda yaşamını yitiren 4 kişi için taziyelerini iletti. Vali Serdengeçti, kazada hayatını kaybedenlerin bir cenazeye katılmak üzere yola çıktıklarını belirtti. Aynı zamanda trafikte kurallara uyulması yönünde uyarıda bulundu: "Sevdiklerinize kavuşmak için çıktığınız yol, geride gözyaşı ve acı bırakmasın."

Kazanın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.