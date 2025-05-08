Go Energy Türkiye Fuarı Bursa'da Enerji Çözümlerini Geleceğe Taşıyor

Go Energy Türkiye Fuarı Bursa'da Kapılarını Açtı

Sanayi kuruluşlarının kendi enerjisini üretmesi ve enerji verimliliği sağlamak amacıyla düzenlenen Go Energy Türkiye fuarı, Bursa'da başladı. Bu önemli etkinlik, sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Fuar Detayları ve Katılımcılar

Bursa Fuar Merkezi'nde 2 ayrı holde gerçekleşen fuarda, 50'den fazla firma en yeni teknolojilerini, ürünlerini ve hizmetlerini sergiliyor. Satın almacılar, yatırımcılar, girişimciler, mühendisler ve işletmeciler, fuar sayesinde sektörün son trendlerini keşfetme fırsatı bulacak.

MARSİFED Başkanı'ndan Açıklamalar

Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) Başkanı Osman Akın, fuarın açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, bu tür organizasyonların ülkeye katma değer sağladığını belirtti. Akın, "Satmanın yolu fuarlardan geçiyor. İş dünyası için fuar organizasyonları çok kıymetli. Bursa, 17 organize sanayi bölgesi ile daha güçlü fuarlara ve etkinliklere ev sahipliği yapmalı. Tarih, doğal güzellikler ve sanayinin bir arada bulunduğu bu bölgede fuarcılık daha fazla yer almalı," dedi.

Açılış konuşmalarının ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. 8 binin üzerinde ziyaretçi beklenen fuar, 10 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanayi kuruluşlarının kendi enerjisini üretmesi ve enerji verimliliği sağlaması konularında yenilikçi çözümleri bir araya getirerek sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Go Energy Türkiye" fuarı Bursa'da kapılarını açtı.

Sanayi kuruluşlarının kendi enerjisini üretmesi ve enerji verimliliği sağlaması konularında yenilikçi çözümleri bir araya getirerek sürdürülebilir yaşam ve çevre için sıfır emisyon hedefine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Go Energy Türkiye" fuarı Bursa'da kapılarını açtı.