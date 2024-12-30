Güney Afrika, Mozambik'teki Şiddet Olaylarına Özel Temsilci Gönderdi

Güney Afrika, Mozambik'e Destek Amaçlı Temsilci Gönderdi

Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından patlak veren şiddet olaylarına karşı önlem almak amacıyla özel bir temsilci atadı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından verilen talimatla, Güney Afrika Ulusal Güvenlik Danışmanı Prof. Dr. Sydney Mufamadi'nin bu görevi üstleneceği belirtildi.

Barış ve İstikrar İçin Çalışmalar Sürecek

Güney Afrika hükümeti, bu atamanın Mozambik’teki mevcut duruma dostane bir çözüm bulma bağlamında kararlılığını gösterdiğini vurguladı. Açıklamada, "Güney Afrika, Mozambik'te barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için gerekli destek ve güvenliğin sağlanması konusundaki taahhüdünü yineliyor." ifadelerine yer verildi.

Mozambik'te Seçim Süreci ve Sonrası

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) adayı Daniel Chapo %71 oranla birinci gelerek zafer elde etmiştir. En yakın rakibi Venancio Mondlane ise %20 oy almıştır. Ancak muhalefet partileri, seçimlerde ve oy sayımında hile yapıldığı iddiasıyla ülke genelinde protesto çağrısında bulundu.

Şiddet Olaylarının Ciddiyeti

Yaşanan şiddet olaylarında en az 248 kişi hayatını kaybetmiş ve başkent Maputo'daki bir hapishaneden 25 Aralık’ta 1500’den fazla mahkum gardiyanları etkisiz hale getirerek firar etmiştir.

Güney Afrika'nın bu adımları, bölgedeki huzurun sağlanmasında önemli bir rol oynamayı hedeflemektedir.