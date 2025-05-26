Gürcistan Cumhuriyeti’nin 107. Yılı: Liderlerden Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Gürcistan Cumhuriyeti’nin 107. Yıl Dönümünde Birlik Mesajları

Gürcistan, cumhuriyetinin 107. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Başkent Tiflis'teki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreninde, liderler toprak bütünlüğü ve birlik çağrısı yaptı.

Askeri Geçit Töreni ve Yemin Töreni

Törende, Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinden askerlerin yanı sıra orduya yeni katılan askerler de yemin etti. Tören, Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Başbakan İrakli Kobakhidze, bakanlar, milletvekilleri ve diplomatik misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

Kavelaşvili'den Birlik ve Mücadele Mesajı

Askerlerin yemin töreninin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, "Bugün, Gürcü halkının birliği, özgürlük aşkı ve yorulmak bilmeyen mücadelesinin sembolüdür" şeklinde ifade etti. Ayrıca, dış tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve geleceği belirleyecek olanın Gürcü halkı olduğuna dikkat çekti.

Avrupa İle İlişkilerin Önemi

Kavelaşvili, Gürcistan'ın Avrupa'nın bir parçası olduğunu belirterek, bu değerlere sadık kalacaklarını söyledi. Bu bağlamda, karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Bağımsızlık Vurgusu ve Mücadelenin Sürekliliği

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, ülkenin bağımsızlığını ve kimliğini en yüce değerler olarak nitelendirdi. Kobakhidze, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin devam ettiğini belirterek, bu mücadelenin Gürcistan'ın temel amaçlarından biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, ülkesinin bağımsızlığını yeniden kazandıktan sonra dört ayrı savaş yaşadığını ifade etti.

Tören Hava Gösterileri ile Tamamlandı

Tiflis'teki bu anlamlı program, savaş uçakları ve helikopterlerin gökyüzündeki gösterisi ile sona erdi. Gürcistan, birlik mesajları ile birlikte, toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gürcistan'da liderler, cumhuriyetin 107. yıl dönümünde toprak bütünlüğü ve birlik mesajı verdi. Başkent Tiflis'te cumhuriyetin 107. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi. Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinden askerlerin bulunduğu törende orduya yeni katılanlar da yemin etti. Program, savaş uçakların uçuşlarıyla tamamlandı

Gürcistan'da liderler, cumhuriyetin 107. yıl dönümünde toprak bütünlüğü ve birlik mesajı verdi. Başkent Tiflis'te cumhuriyetin 107. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi. Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinden askerlerin bulunduğu törende orduya yeni katılanlar da yemin etti. Program, savaş uçakların uçuşlarıyla tamamlandı