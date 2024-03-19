Hakkari'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Hakkari'de 2 gündür etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren daha da artacak. Yoğun yağış nedeniyle olumsuz hava koşulları bekleniyor ve bu durum okulların tatil edilmesine sebep olabilir.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Hakkari Valiliği de hava koşullarının riskli olması sebebiyle 20 Mart Çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Sel, çığ ve taşkın gibi tehlikelerin göz önünde bulundurulduğu belirtilirken, il genelindeki eğitim kurumlarının yanı sıra kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Valilik Açıklaması:

Hakkari Valiliği, ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 20 Mart Çarşamba günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Meteoroloji uzmanlarına göre, Hakkari'nin yanı sıra Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu durum, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

