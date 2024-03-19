Bist 100
8.929,88 2%
DOLAR
32,37 0,21%
EURO
35,22 0,03%
ALTIN
2.233,4 0,05%

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Hakkari'de 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (20 Mart Çarşamba) okullar tatil olacak. Valilik tarafından yapılan açıklamada, sel riski başta olmak üzere çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 22:19
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Hakkari'de 2 gündür etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren daha da artacak. Yoğun yağış nedeniyle olumsuz hava koşulları bekleniyor ve bu durum okulların tatil edilmesine sebep olabilir.

hava-durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Hakkari Valiliği de hava koşullarının riskli olması sebebiyle 20 Mart Çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Sel, çığ ve taşkın gibi tehlikelerin göz önünde bulundurulduğu belirtilirken, il genelindeki eğitim kurumlarının yanı sıra kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Valilik Açıklaması:

Hakkari Valiliği, ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Sel riski başta olmak üzere, çığ ve taşkın ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu bildirilen açıklamada, 20 Mart Çarşamba günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Meteoroloji uzmanlarına göre, Hakkari'nin yanı sıra Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu durum, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

Ben faiz ödemem diyenlere Akbank'tan faizsiz kredi! Hemen başvuran 1 lira bile fazla ödemeyecek

Ben faiz ödemem diyenlere Akbank'tan faizsiz kredi! Hemen başvuran 1 lira bile fazla ödemeyecek

Ayda 1500 TL ödemek yeterli! 9 bankadan faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası: İşte son tarih

Ayda 1500 TL ödemek yeterli! 9 bankadan faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası: İşte son tarih

Parlak ve yumuşacık saçların sırrı bu kadar basitmiş! İki damlası saçta mucize yaratıyor

Parlak ve yumuşacık saçların sırrı bu kadar basitmiş! İki damlası saçta mucize yaratıyor

Toplu para arayanlara Garanti BBVA'dan büyük kıyak! Bu şarta uyana 300.000 TL ödenecek

Toplu para arayanlara Garanti BBVA'dan büyük kıyak! Bu şarta uyana 300.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4 il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
2
Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı daha ortaya çıktı
3
28 Kasım 2023 Günlük Burç Yorumları: Burçları Bugün Neler Bekliyor? Kim Şanslı Kim Şansız Olacak? İşte Detaylar!
4
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına bayram müjdesi: 9 günlük tatil sürprizi
6
Kırklareli'de markette taciz olayı: Şüpheli yakalandı! Son durumu valilik açıkladı
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Çay fiyatı en az 25 TL olmalı"

Elektrik, doğalgaz, su faturasında adı soyadı yazan hemen başvursun! 750 TL fatura yardımı yapılacak

Toplu para arayanlara Garanti BBVA'dan büyük kıyak! Bu şarta uyana 300.000 TL ödenecek

Ayda 1500 TL ödemek yeterli! 9 bankadan faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası: İşte son tarih

Ben faiz ödemem diyenlere Akbank'tan faizsiz kredi! Hemen başvuran 1 lira bile fazla ödemeyecek

Kahve telvesini sakın atmayın! O bölgedeki tüyleri pat diye döküyor

Selçuk Geçer'den 1 Nisan uyarısı! Doları altını olan hemen bunu yapsın!

Kripto paralarda deprem! İki coine parasını yatıran karalar bağladı!

500 TL Ramazan yardımı kapınıza ulaşacak: O bireye de her an gelebilir

SGK tek tek incelemeye aldı! Bunu yapanlar okkalı ceza ödeyecek

Emekli ikramiyesinde dikkat çeken son dakika tekbil: 7.000 TL detayı dikkat çekti

Parlak ve yumuşacık saçların sırrı bu kadar basitmiş! İki damlası saçta mucize yaratıyor

Hisseli tapusu olanlar aman dikkat! O şart ortadan kaldırıldı: Artık böyle paylaşılacak