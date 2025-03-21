Halep’te Yerinden Edilenler İçin Hayır Pazarı Kuruldu

Halep’in güneyindeki Kefernasıh köyü, Smile United Derneği tarafından gerçekleştirilen hayır pazarı etkinliğine ev sahipliği yaptı. Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Halep kırsalındaki derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren siviller için düzenlenen bu özel etkinlik, ihtiyaç sahibi ailelere gıda malzemeleri, et ve sebze dağıtımı sağladı.

Kamplara yönelik yardımların azalmasıyla zorlaşan ekonomik koşulları hafifletmek amacıyla başlatılan bu hayır pazarı, ramazan ayı sonuna kadar sürecek.

Aileler İstedikleri Yemekleri Pişirme Fırsatı Bulacak

Derneğin Küçük Projeler Sorumlusu Aymen Kabava, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, ailelerin kendi sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılayarak istedikleri yemekleri hazırlama imkanı bulacağını ifade etti. Kabava, "Bugün 100 aile, pazardan sebze, meyve, tavuk, çeşitli içecekler ve ramazana özel tatlılar gibi temel gıda ürünlerini temin etti. Bağışçılar sayesinde üç gün boyunca ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler sağlandı," dedi.

İhtiyaçları Karşılayan Umut Verici Yardım

Berakat Kampı Müdürü Hecic Casem, yapılan yardımın kamptaki ihtiyaçların büyük bir kısmını karşıladığını vurguladı. Casem, "Bugün kampımıza kurulan bu pazar bizim için büyük bir umut oldu. Beş yıldır kampta yaşıyoruz ve ilk kez böyle bir etkinlikle karşılaşıyoruz. Evlerimize dönmek istedik ama her şey yıkılmış durumda," ifadelerini kullandı.

Zorlu ekonomik koşullar nedeniyle en temel gıda malzemelerini bile satın almakta zorlandıklarını belirten Casem, "Bugün gerçekten iyi bir yemek pişirebileceğiz. Pazarda her şey var ve üç-dört gün yetecek kadar gıda temin ettik. Bu yardım bizi çok mutlu etti," dedi.

Ramazan'da Gelen Rahatlama

Berakat Kampı sakinlerinden Sihem Uveyid ise ramazan ayında gelen bu yardımın büyük bir rahatlama sağladığını belirtti. Uveyid, "Bugün aldığımız sebzeler, meyveler ve et bizim için büyük bir nimet. Pazara gidip bir kilo domates bile almakta zorlanıyoruz. Her şey çok pahalı, kamplardaki yaşam şartları çok ağır," dedi.

Kendilerine sağlanan bu desteğin bayram sevinci gibi olduğunu ifade eden Uveyid, "Bugün iftar için güzel bir yemek yapabileceğiz. Bu yardımı düzenleyen herkese minnettarız. Gerçekten dualarımızda olacaklar," diyerek duygularını dile getirdi.