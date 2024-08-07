Hamas, Türkiye'nin UAD'daki İsrail Soykırım Davasına Destek Verdi

Hamas, Türkiye'nin Müdahilliğini Destekledi

Hamas, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına müdahillik başvurusunu büyük bir memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Türkiye'nin Alanında Atmış Olduğu Adım

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin UAD'ye yaptığı müdahillik başvurusunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının, Filistin davasında adalet sağlanması ve son altı aydan beri devam eden acımasız saldırılara maruz kalan Filistin halkının hakları için verdiği desteğin bir kanıtı olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Birlik Çağrısı

Açıklamada ayrıca, "Başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere, tüm dünya ülkelerini UAD'daki davaya katılarak acil adımlar atmaya ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallere son vermek adına birleşik bir cephe oluşturmaya çağırıyoruz," denildi.

Türkiye'nin Önemi

Türkiye, UAD'daki soykırım davasına müdahillik beyanında bulunan yedinci ülke olurken, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya'nın ardından bu alanda öne çıkan önemli bir bölge ülkesi oldu.