Hatay'da 1 Kilo 47 Gram Skunk Ele Geçirildi

Dörtyol'da düzenlenen operasyonda, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 47 gram skunk ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 23:47
Hatay'da 1 Kilo 47 Gram Skunk Ele Geçirildi

Hatay'da uyuşturucu madde operasyonu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, büyük bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kargo şirketinde yaptıkları aramada, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 47 gram skunk buldu.

Valilikten alınan bilgilere göre, A.G. ve M.A. adına gelen kargo içerisinde yer alan skunk, detaylı inceleme sonrasında tespit edildi. Operasyonun ardından ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Şu anda, gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Hatay'da devam eden operasyonlar, uyuşturucu ile mücadele kapsamındaki kararlılıkla devam edecek.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 47 gram...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 47 gram skunk ele geçirildi.

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