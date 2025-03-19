Hatay'da Genç Cinayeti: 4 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da bir gencin ölü bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 23:49
Hatay'da Genç Cinayeti: 4 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da Genç Cinayeti!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık bir alanda bir gencin ölü bulunmasına dair yürütülen soruşturma genişliyor. 16 Mart'ta kaybolan ve Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bir alanda cesedi bulunan Mertcan Güvercin (23)'in av tüfeğiyle öldürülmesi sonrası gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Cinayet Soruşturması Devam Ediyor

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile başlayan soruşturma çerçevesinde, cinayet zanlısı A.D. ve bu kişiyle bağlantılı olduğu düşünülen A.Ş, Y.B, A.Y, H.K. ve U.A. adliyeye sevk edildi. Jandarmada gerçekleştirilen işlemlerin ardından, A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer iki şüpheli H.K. ve U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın detayları ve soruşturmanın seyrinin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi
2
Hamas, Filistin'e Çatışmayı Tırmandırma Çağrısı Yaptı
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Üyesi Halil el-Hayye ile Görüştü
4
Kahramanmaraş'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
5
Bursa'da Gazze İçin Büyük Destek Konvoyu Düzenlendi
6
Yozgat'ta Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Yollar Ulaşıma Kapandı

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!