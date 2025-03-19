Hatay'da Genç Cinayeti: 4 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da Genç Cinayeti!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık bir alanda bir gencin ölü bulunmasına dair yürütülen soruşturma genişliyor. 16 Mart'ta kaybolan ve Mızraklı Mahallesi'ndeki dağlık bir alanda cesedi bulunan Mertcan Güvercin (23)'in av tüfeğiyle öldürülmesi sonrası gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Cinayet Soruşturması Devam Ediyor

Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile başlayan soruşturma çerçevesinde, cinayet zanlısı A.D. ve bu kişiyle bağlantılı olduğu düşünülen A.Ş, Y.B, A.Y, H.K. ve U.A. adliyeye sevk edildi. Jandarmada gerçekleştirilen işlemlerin ardından, A.D, A.Ş, Y.B. ve A.Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer iki şüpheli H.K. ve U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın detayları ve soruşturmanın seyrinin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.