Hatay'da Otobanda Devrilen Tır Alev Aldı: 2 Ölü, Anguslar Yola Saçıldı

Hatay'da Otobanda Devrilen Tır Alev Aldı

63 ADM 974 plakalı tırdaki 2 kişi yaşamını yitirdi, anguslar otobana yayıldı

Kaza, Hatay-Adana otobanı Dörtyol ilçesi Hurmalık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle orta refüje çarpan 63 ADM 974 plakalı tır devrildi ve alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tırda bulunan M.H. ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahısların cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Kazada ayrıca tırda taşınan ve kaza anında araçtan kaçan anguslar otobana yayıldı. Yola saçılan hayvanlar çeşitli kazalara neden olurken, angusları yakalamak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve kazada vefat edenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

Olayla ilgili soruşturma ve yol güvenliğini sağlama çalışmaları devam ediyor.

