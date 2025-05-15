Hatay’da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Hatay’da Dehşet Anları: İki Otomobil Çarpıştı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı feci bir kaza sonucu 5 kişi yaralandı. Olay, Hacı Bayram Türkoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kazanın Detayları

Kaza, Devrim S. yönetimindeki 31 AYK 743 plakalı otomobil ile Eyüp S'nin kullandığı 31 AHF 807 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile birlikte Tevfik A, Mehmet S. ve Ayşe Ç. yaralandı. Yaralıların, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ve kazanın nedenine dair bilgi edinilmeye çalışıldığı bildirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.