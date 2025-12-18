Hatay Erzin'de Hırsızlıktan Aranan G.K. Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında ceza kararı bulunan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, mala zarar verme suçundan 2 ay bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 10 ay aranması bulunan G.K., Erzin'de tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

