Hatay Erzin'de Hırsızlıktan Aranan G.K. Tutuklandı

Hatay Erzin'de mala zarar verme ve hırsızlık suçundan aranan G.K., Emniyet ekiplerince yakalanıp adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:24
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında ceza kararı bulunan bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, mala zarar verme suçundan 2 ay bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 10 ay aranması bulunan G.K., Erzin'de tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

