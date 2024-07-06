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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sabah başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Trafikte aksamalara yol açan yağış nedeniyle polis ve belediye ekipleri önlemler aldı.

Yayın Tarihi: 06.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 10:23
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bu sabah başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden sağanak yağış, İskenderun'da hayatı durma noktasına getirdi. Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle ana arterlerde oluşan su birikintileri, sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çekmesine neden oldu. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı ve bazı noktalarda araçlar tamamen durma noktasına geldi.

POLİS EKİPLERİ TRAFİKTE ÖNLEM ALDI

Sağanak yağışın trafik akışını olumsuz etkilemesi üzerine polis ekipleri, kavşaklarda ve ana arterlerde önlem aldı. Trafiğin düzenli akışını sağlamak ve olası kazaları önlemek için çeşitli noktalarda görevlendirilen polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yağışın etkili olduğu saatlerde trafiğin aksamaması için yoğun çaba sarf eden polis ekipleri, sürücülerin güvenli bir şekilde ilerlemelerini sağlamak için gerekli tedbirleri aldı.

BELEDİYE EKİPLERİ SU TAHLİYE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Sağanak yağışın neden olduğu su birikintilerini gidermek için İskenderun Belediyesi ekipleri de harekete geçti. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, su birikintilerinin olduğu noktalarda vidanjör ve pompalarla su tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

-İskenderun Belediyesi, sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek su baskınlarına karşı da önlemler aldı. Özellikle yağışın yoğun olduğu saatlerde su baskını riski taşıyan bölgelerde ekipler, gerekli tedbirleri alarak olası mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefledi. Belediye yetkilileri, vatandaşları su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı ve acil durumlar için belediye ile iletişime geçmelerini önerdi.

-Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar da çeşitli uyarılarda bulunuldu.

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