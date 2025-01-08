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Hatay Kırıkhan'da Çatı Katı Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:37
Hatay Kırıkhan'da Çatı Katı Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay Kırıkhan'da Yangın Paniği

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Alsancak Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangının sobadandan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Olay, bu sabah saatlerinde gerçekleşti. Çatı katındaki dairede çıkan yangına hemen çevredeki vatandaşlar müdahale ederek durumu yetkililere bildirdi. Yangın ihbarı sonrasında itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Dumandan Etkilenen İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olağanüstü müdahale çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın, evde ciddi hasara neden oldu.

Yerel halk, bu tür olayların önüne geçilmesi adına gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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