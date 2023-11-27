Hatay Sel Sularına Teslim: İskenderun'da Sokak ve Caddeler Su Altında Kaldı!

İskenderun’da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak yağış ve fırtına, kentte büyük bir sel felaketine neden oldu. Deniz sularının taşmasıyla birlikte kent merkezindeki su yüksekliği 1.5 metreye yaklaştı. Çay Mahallesi, Muradiye Mahallesi, Meydan Mahallesi gibi birçok yerleşim yeri sular altında kaldı. İş yerleri, evler, araçlar, yollar zarar gördü. Vatandaşlar, evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında mahsur kaldı.







Bölgeye AFAD Ekipleri Sevk Edildi

Ekipler, botlarla mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Kurtarılan vatandaşlara, Kızılay tarafından kumanya, battaniye ve çadır dağıtıldı. Ayrıca, belediye ekipleri de tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı.



Sel felaketinin yaşandığı kentte, deprem sonrası da büyük hasarlar meydana gelmişti. 5 Mart’ta Akdeniz’de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte yer yer 1 metreyi bulan çökmeler yaşanmıştı. Çökmeler nedeniyle bazı binalar yıkılmış, bazı yollar çatlamıştı. Deprem ve sel felaketinin ardından kentteki elektrik, su ve doğalgaz kesintileri de devam ediyor.

Meteorolojiden Bölge Halkına Kritik Uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İskenderun için yeni bir uyarıda bulundu. MGM, bugün ve yarın kentte kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İskenderun’da yaşanan sel felaketi, kentte büyük bir yıkıma neden oldu. Vatandaşlar, hem deprem hem de sel nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Sel mağduru bir vatandaş, “Evimiz sular altında kaldı, eşyalarımız heba oldu. Depremden sonra da böyle bir felaket yaşadık. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.

Sel felaketinin yaşandığı kentte, yetkililer de incelemelerde bulundu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, sel bölgesine giderek, vatandaşlarla görüştü. Vali Doğan, “Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Gerekli ödenekler sağlanacak. Vatandaşlarımızın yanındayız” diye konuştu.

Sel felaketinin nedenlerini ve önlemlerini değerlendiren uzmanlar ise, kentteki altyapının yetersiz olduğunu, deprem sonrası çökmelerin de seli tetiklediğini söyledi. Uzmanlar, kentteki altyapının iyileştirilmesi, sel riski olan bölgelerdeki yapılaşmanın önlenmesi, deniz sularının taşmasına karşı setlerin yapılması gibi önerilerde bulundu.