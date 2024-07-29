Hayallerin Gerçekleştiği An: Gamze Uygun'un Hukuk Fakültesi Başarısı

Hukuk Hayali Gerçekleşti

23 yaşındaki Gamze Uygun, doğduğu yer olan Sinop'tan mezun olduğu meslek lisesinin ardından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi'ni birincilikle tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Mezuniyet Töreninde Duygusal Anlar

Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Gamze Uygun, bu günün hayatının en anlamlı anlarından biri olduğunu ifadelerle belirtti. "Herkesin bir hikayesi var, ancak benim hikayemi değiştiren en önemli etken inançtı. Her şey yolunda gitmedi, yollar çiçeklerle dolu değildi ama ben bugünü kalbimle istedim," diyerek zorluklarla dolu yolculuğunu anlattı.

Ailesine Teşekkür

Uygun, dedesinin kaybı sonrası annesi Hanife Uygun'un yaşadığı zorluklara da değinerek, "Çocukluğu çalınmış annemin gözlerindeki yaş dinsin isterdim. Hayalim hukuku okumaktı ve kimsenin sorgulamadığı hesapları sormaktı. Ancak hukuka giden yolda birçok engelle karşılaştım," dedi. Önce Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra, üniversite sınavını geride bıraktığında 432 bin sıralama kazandığını ancak dilinden düşürmediği azmiyle 21 bine yükselttiğini belirtti.

Baba Desteği ve Mücadele

Babasının karşılaştığı kanser hastalığı ile ilgili de duygusal bir şekilde, "Okuluma devam edip etmeme kararı vermek üzereyken babama söz vermiştim. Okulumu bitirecektim, o da bu hastalığı yenecekti. Kalbimde sana verdiğim sözü tuttum. Bana her zaman destek olan, yılmadan mücadele etmeyi öğreten babam Cemal Uygun'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum," ifadelerini kullandı.

Anne Uygun'un Gururu

Anne Hanife Uygun ise, kızının hırsı ve azmi hakkında, "Gamze, aklına koyduğu her şeyi yapabilen, pes etmeyen bir kızım. Hukuk Fakültesi onun hayaliydi ve bugün hep birlikte bunun gururunu yaşıyoruz. Gözlerimde yaşlarla izledim konuşmasını, çünkü biliyorum ki çok zorlandı ve emek verdi," şeklinde konuştu.

Rektörden Tebrik

Rektör Prof. Dr. Hamza Al, Gamze'nin hikayesinin kendilerine ilham verdiğini ve "Müthiş inanmışlık ve azmin başarısı... Hayat zorluklarla dolu ve öğrencimiz bu zorlukları tek tek aşarak bugünlere gelmiş. Avukat Gamze Uygun'u ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum," diyerek teşekkür etti.

Sinop'ta meslek lisesinden mezun olan Gamze Uygun, azimle çalışıp kazandığı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirip hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.

Sinop'ta meslek lisesinden mezun olan Gamze Uygun, azimle çalışıp kazandığı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirip hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.

Sinop'ta meslek lisesinden mezun olan Gamze Uygun, azimle çalışıp kazandığı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirip hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.

Sinop'ta meslek lisesinden mezun olan Gamze Uygun, azimle çalışıp kazandığı Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitirip hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.