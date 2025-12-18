DOLAR
HBB'den Havuz Sistemiyle İl Koordinasyon Atağı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede hizmetleri hızlandırmak ve bürokrasiyi azaltmak için belediyeler ve kamu kurumlarını kapsayan yeni 'havuz sistemi' kuruyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:59
HBB'den Havuz Sistemiyle İl Koordinasyon Atağı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden il genelinde koordinasyon atağı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaş taleplerine daha hızlı, planlı ve etkin çözüm üretmek amacıyla ilçe belediyeleriyle kapsamlı bir iş birliği modeli hayata geçiriyor.

Mehmet Öntürk'ün talimatıyla adil ve eşit hizmet hedefi

HBB Başkanı Mehmet Öntürk'ün 15 ilçeye adil ve eşit hizmet anlayışı doğrultusunda, belediyeler arası koordinasyonu güçlendirecek yeni bir sistem kuruluyor. Sistem, il genelindeki talep ve şikayetlerin verimli yönetilmesini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Havuz sistemi: Talepler tek merkezde toplanacak

HBB tarafından geliştirilen havuz sistemi ile vatandaş talepleri ve il genelindeki sorunlar tek merkezde toplanarak değerlendirilecek. İlçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi, gelen başvuruları karşılıklı olarak sistem üzerinden birbirlerine iletebilecek. Ortak akılla yürütülecek süreçte, analizler sonucunda ilgili kurum ve belediyeler sorumluluk alanlarına göre çözüm üretmek üzere harekete geçecek.

Kurumsal entegrasyon ve bürokrasiyi azaltma

HBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına ilçe belediyelerinin temsilcileri ve sorumluları katıldı. Yetkililer, havuz sistemine diğer kamu kurumlarının da entegre edilmesinin planlandığını belirterek, vatandaşların artık bürokrasiyle zaman kaybetmeden sorun ve taleplerini doğrudan ilgili kuruma iletebileceklerini vurguladı.

7/24 erişim: ALO 153

Yetkililer ayrıca, 'Her Anınızda Yanınızdayız' anlayışıyla ALO 153 hattının 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlattı. Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte hizmet süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yönetilmesi hedefleniyor.

