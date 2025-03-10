Hindistan'da Tecavüz Skandalı: Turistler Bölgeyi Terk Ediyor

Hindistan'daki toplu tecavüz olayı sonrası turistlerin ciddi kaygıyla bölgeyi terk etmeye başladığı bildiriliyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 20:26
Hindistan'da Tecavüz Skandalı: Turistler Bölgeyi Terk Ediyor

Hindistan'da Turist Endişesi: Toplu Tecavüz Olayı Şok Yarattı

Hindistan'ın Karnataka eyaletindeki popüler UNESCO Dünya Mirası alanı Hampi, son yaşanan toplu tecavüz olayıyla sarsıldı. Olayda, biri İsrailli olmak üzere iki kadın, 3 yerli saldırgan tarafından hedef alındı.

Olayın Ardından Turistlerin Terk Edişi

BBC'nin haberine göre, olayın ardından birçok turist hızla bölgeyi terk etmeye başladı. Karnataka Rehberleri Birliği Genel Sekreteri Virupaksha Hampi, her yıl yaklaşık 100 bin turistin ziyaret ettiği Hampi bölgesinin bu saldırıyla ciddi bir darbe aldığını belirtti.

Hampi'deki tur rehberi Syed Ismael ise, olay sonrası turistlerin yaklaşık yüzde 90'ının bölgeden ayrıldığını vurguladı. Kalan turistlere ise gruplar halinde hareket etmeleri ve çok uzaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Olayın Detayları

Yaşanan olay, gece saatlerinde, 5 turistin Hampi yakınlarındaki bir bölgede yıldızları izlerken meydana geldi. Üç saldırgan, turistlere yaklaşarak para istemiş, ardından aralarında tartışma çıkmıştır. Tartışmanın büyümesiyle, saldırganlar erkek turistleri bir su kanalına itmiş ve İsrailli kadın ile konakladığı Hintli kadına tecavüz etmiştir. Suya atılan 3 turistten biri trajik bir şekilde boğulmuştur.

Olayın ardından polis, saldırganların gözaltına alındığını açıklamış, ancak bölgedeki turistlerde devam eden endişe ve güvensizlik duygusunu dindirmek mümkün olmamıştır.

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