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Hindistan'ın Eski Başbakanı Manmohan Singh 92 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh, sağlık sorunları nedeniyle 92 yaşında hayatını kaybetti. Ülkede 7 gün yas ilan edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:40
Hindistan'ın Eski Başbakanı Manmohan Singh 92 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Eski Başbakanı Manmohan Singh 92 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın eski Başbakanı Manmohan Singh, sağlık sorunları nedeniyle 92 yaşında yaşamını yitirdi. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Singh, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Singh'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, "Hindistan'ın eski Başbakanı Singh'in 92 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Modi'den Taziye Mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Singh ile fotoğraflarını paylaştı. Paylaşımda, "Hindistan'ın en seçkin liderlerinden biri olan Dr. Manmohan Singh'in kaybının yasını tutuyoruz. Hindistan, milletimize yaptığı katkıları sonsuza dek hatırlayacaktır." ifadesini kullanan Modi, ailesine başsağlığı diledi.

Singh'in vefatı nedeniyle ülkede 7 günlük yas ilan edildi. Hindistan'ın 13. başbakanı olan Manmohan Singh, 2004-2014 yılları arasında başbakanlık yapmış ve ülkede Sih dinine mensup ilk başbakan olarak tarihe geçmiştir.

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