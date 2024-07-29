Hizbullah Akıllı Füzelerini Konuşlandırdı

Hizbullah ve İsrail Arasındaki Gerginlik Artıyor

İsrail ile yükselen gerilim ortamında, Hizbullah akıllı hassas güdümlü füzelerini konuşlandırmaya başladığını açıkladı. İsmi açıklanmayan bir Hizbullah yetkilisi, örgütün tutumunun değişmediğini vurguladı. Yetkili, “İsrail ile kapsamlı bir çatışma istemiyoruz ancak bir savaş çıkarsa her türlü cephede savaşmaya hazırız.” dedi.

Mecdel Şems Saldırısı ve Sonuçları

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinin futbol sahasına roket düşmesi neticesinde, aralarında çocukların yer aldığı 12 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden fırlatıldığını ve bu olaydan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

Hizbullah İddiaları Reddetti

Buna karşılık, Hizbullah, roket saldırısıyla herhangi bir bağlantılarının olmadığını belirterek suçlamaları yalanladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Bu ölümcül saldırıyı asla unutmayacağız. Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedeli ödeyecek.” ifadelerine yer verdi.