Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hizbullah Akıllı Füzelerini Konuşlandırdı

İsrail ile artan gerginlikte Hizbullah, akıllı hassas güdümlü füzelerini konuşlandırmaya başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 17:04
Hizbullah Akıllı Füzelerini Konuşlandırdı

Hizbullah ve İsrail Arasındaki Gerginlik Artıyor

İsrail ile yükselen gerilim ortamında, Hizbullah akıllı hassas güdümlü füzelerini konuşlandırmaya başladığını açıkladı. İsmi açıklanmayan bir Hizbullah yetkilisi, örgütün tutumunun değişmediğini vurguladı. Yetkili, “İsrail ile kapsamlı bir çatışma istemiyoruz ancak bir savaş çıkarsa her türlü cephede savaşmaya hazırız.” dedi.

Mecdel Şems Saldırısı ve Sonuçları

Geçtiğimiz günlerde İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinin futbol sahasına roket düşmesi neticesinde, aralarında çocukların yer aldığı 12 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi de yaralandı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden fırlatıldığını ve bu olaydan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

Hizbullah İddiaları Reddetti

Buna karşılık, Hizbullah, roket saldırısıyla herhangi bir bağlantılarının olmadığını belirterek suçlamaları yalanladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, “Bu ölümcül saldırıyı asla unutmayacağız. Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedeli ödeyecek.” ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!