DOLAR
34,11 -0,28%
EURO
38,09 -0,08%
ALTIN
2.857,99 -1,1%
BITCOIN
2.165.900,73 -0,68%

Hizbullah, İsrail ile Çatışmalarda Bir Üyesini Daha Kaybetti

Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:14
Hizbullah, İsrail ile Çatışmalarda Bir Üyesini Daha Kaybetti

Hizbullah'tan Üzücü Açıklama

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalar sonucunda Hizbullah, bir mensubunun daha yaşamını yitirdiğini resmen açıkladı.

Ölen Mensubun Kimliği

Yapılan açıklamada, yaşamını yitiren Hizbullah üyesinin Beyt Lif beldesinden olduğu belirtildi. 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalar sonucunda Hizbullah kayıpları ise toplamda 480'e ulaştı.

İsrail Askerlerine Yönelik Hedefleme

Hizbullah, ayrıca İsrail'in Yukarı Celile bölgesindeki Metulla noktasında konuşlanan askerlerin, güdümlü füzelerle hedef alındığını duyurdu. Fakat İsrail ordusundan bu iddialara dair henüz bir yanıt gelmedi.

Lübnan'da Patlama Olayları

Öte yandan, 17 Eylül 2023 tarihinde, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar gerçekleşti. Bu patlamalarda, ikisi çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaşamını yitirdi, 2,323 kişi yaralandı. 18 Eylül'de yaşanan telsiz patlamalarında da 25 kişi hayatını kaybetti ve 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer, olayların sorumlusunun İsrail olduğunu belirtiyor fakat İsrail'den konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Çatışmalar, 8 Ekim'den bu yana artarak sürmekte ve gerginlik devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM, Güney Sudan'daki Geçiş Döneminin Uzatılmasından Hayal Kırıklığı Yaşıyor
2
Hizbullah, İsrail ile Çatışmalarda Bir Üyesini Daha Kaybetti
3
Fransa ve ABD Orta Doğu'da Gerilimi Düşürmek İçin Birlikte Çalışıyor
4
Hollanda, Endonezya'ya Tarihi Eserleri İade Ediyor
5
Lübnan'daki Patlamalar ve Macar Kadın Danışman İlişkisi
6
ABD'de Kanser Ölüm Oranları 30 Yılda Yüzde 33 Azaldı
7
QUAD Zirvesi: Yeni Stratejiler ve İşbirlikleri Düzenlenecek

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı