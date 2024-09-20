Hizbullah, İsrail ile Çatışmalarda Bir Üyesini Daha Kaybetti

Hizbullah'tan Üzücü Açıklama

İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalar sonucunda Hizbullah, bir mensubunun daha yaşamını yitirdiğini resmen açıkladı.

Ölen Mensubun Kimliği

Yapılan açıklamada, yaşamını yitiren Hizbullah üyesinin Beyt Lif beldesinden olduğu belirtildi. 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ordusuyla yaşanan çatışmalar sonucunda Hizbullah kayıpları ise toplamda 480'e ulaştı.

İsrail Askerlerine Yönelik Hedefleme

Hizbullah, ayrıca İsrail'in Yukarı Celile bölgesindeki Metulla noktasında konuşlanan askerlerin, güdümlü füzelerle hedef alındığını duyurdu. Fakat İsrail ordusundan bu iddialara dair henüz bir yanıt gelmedi.

Lübnan'da Patlama Olayları

Öte yandan, 17 Eylül 2023 tarihinde, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar gerçekleşti. Bu patlamalarda, ikisi çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaşamını yitirdi, 2,323 kişi yaralandı. 18 Eylül'de yaşanan telsiz patlamalarında da 25 kişi hayatını kaybetti ve 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer, olayların sorumlusunun İsrail olduğunu belirtiyor fakat İsrail'den konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Çatışmalar, 8 Ekim'den bu yana artarak sürmekte ve gerginlik devam etmektedir.