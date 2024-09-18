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Hizbullah, İsrail Saldırıları Sonucu 4 Mensubunun Öldüğünü Duyurdu

Hizbullah, İsrail saldırılarında 4 mensubunun daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:45
Hizbullah, İsrail Saldırıları Sonucu 4 Mensubunun Öldüğünü Duyurdu

Hizbullah, Çatışmalarda Kayıplarını Açıkladı

İsrail Ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında 8 Ekim 2023 tarihi itibarıyla süregelen çatışmalar devam etmekte. Bu süreçte, Hizbullah bir açıklama yaparak, 4 mensubunun daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Patlayan Telsizlerden Sonra Yeni Kaybılar

Lübnan'da gerçekleşen telsiz patlamalarının ardından Hizbullah, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ali Muhammed Terhini, Ali Muhammed Çelebi, İbrahim Abdulkerim Zeyneddin ve Abdulmunim Cemal Abdulmunim isimli mensuplarının İsrail'in saldırıları sonucu öldüğünü bildirdi.

Daha önce, 16 Eylül'de de çağrı cihazlarının patlatılması sonucu Hizbullah'a ait 12 mensubun öldüğü ve toplam kaybın 457'ye çıktığı bilgisi verildi.

Lübnan Genelinde Patlamalar ve Yaralanmalar

Lübnan'da, 17 Eylül 2023 tarihinde eş zamanlı patlama olayları meydana geldi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu patlamalar sonucu ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2,800 kişi yaralandı. Bugün de telsizlerin patlatılması olayı sonucunda, 14 kişi daha yaşamını yitirirken, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer, olayların arkasında İsrail'in bulunduğunu iddia ederken, İsrail'den bu konuda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. 8 Ekim'den beri iki taraf arasındaki gerginlik ise artarak devam ediyor.

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