Hollanda'daki Üniversitelerde Filistin Destekçileri Protesto Düzenliyor

Filistin Destekçilerinin Protestoları Hollanda Üniversitelerinde Devam Ediyor

Hollanda’daki üniversitelerde, Filistin destekçilerinin İsrailli akademik kurumlarla olan işbirliğini sona erdirmek için düzenlediği protestolar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Utrecht Üniversitesi'nde dün akşam başlatılan eylemler sonucunda, 49 Filistin destekçisi gözaltına alındı.

Protestoların Detayları

Amsterdam Özgür Üniversitesi (VU), Utrecht, Radboud ve Maastricht üniversitelerinde gerçekleşen eylemlerde, protestocular binaları ve derslikleri işgal ederek, Hollandalı kurumların İsrail ile olan işbirliklerinin sonlandırılmasını istedi.

“Soykırım yaşanırken eskisi gibi davranamayız” temasıyla düzenlenen protestolarda, VU Üniversitesi’nden bir grup öğrenci ve akademisyen, kampüs amfilerinde alternatif eğitim programları düzenleyerek dikkat çekti. Protestocular, amfi duvarlarında “Sessizlik suç ortaklığıdır” yazılı pankartlar asarak, akademik işbirliği konusundaki şeffaflığın önemine vurgu yaptı.

Gözaltılar ve Müdahale

Utrecht Üniversitesi'ndeki protestolarda, 49 gösterici olay yerini terk etmeyi reddettiği için gözaltına alındı. Hollanda polisi, göstericilerin bir üniversite binasını işgal ettiğini ve müdahaleye geçmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Gözaltına alınan göstericiler, daha sonra Utrecht’te başka bir yere götürülerek serbest bırakıldı.

Radboud Üniversitesi, kamp eylemleri nedeniyle bazı binalarda planlanan kariyer etkinliklerinin iptal edildiğini bildirdi. Öte yandan, Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin girişini kapatan Filistin destekçisi öğrenciler, protestolarını daha sonra sonlandırdı.

Hollanda'da farklı üniversitelerde Filistin destekçilerinin İsrailli akademik kurumlarla işbirliğinin sonlandırılması için düzenlenen eylemler devam ediyor. Amsterdam Özgür Üniversitesi (VU) öğrencileri ve akademisyenlerinden oluşan "VU Filistin Koalisyonu" adlı grup, Gazze'deki duruma dikkat çekmek amacıyla kampüsün amfilerinden birinde protesto başlatarak bir günlük alternatif eğitim programı düzenledi.

Hollanda'da farklı üniversitelerde Filistin destekçilerinin İsrailli akademik kurumlarla işbirliğinin sonlandırılması için düzenlenen eylemler devam ediyor. Amsterdam Özgür Üniversitesi (VU) öğrencileri ve akademisyenlerinden oluşan "VU Filistin Koalisyonu" adlı grup, Gazze'deki duruma dikkat çekmek amacıyla kampüsün amfilerinden birinde protesto başlatarak bir günlük alternatif eğitim programı düzenledi.