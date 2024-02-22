Hükümet resmen dur dedi! Artık bunu yapmak tamamen yasaklanıyor

E- cüzdan hizmetleri süresiz olarak kaldırılacaktır. Milyonlarca insan bu duruma tepki gösterdi.

Hizmetlerin internet üzerinden sürekli olarak sunulmasıyla birlikte, e-cüzdan hizmetleri birçok insan için hayatı kolaylaştırdı ve aynı zamanda günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Hindistan'da hükümet e-cüzdan hizmetlerini süresiz olarak kaldırmak üzere. Bu kararın finansal faaliyetleri etkileyeceği ve milyonlarca kişi tarafından tepkiyle karşılandığı iddia ediliyor.

E-Cüzdan uygulamasına son verilmesinin nedeni ise bu hizmeti veren bankaların kara para aklama vakalarındaki ihmali.





Para Yüklenemeyecek

Paytm adı verilen banka artık aktif işlem yapılmasına ve E-Cüzdan hesabına para yüklenmesine izin vermiyor.

Kullanıcılar artık hesaplarına para ekleyemiyor, ancak sahip oldukları parayı harcayabiliyor.

Yaklaşık 300 milyondan fazla kişi tarafından kullanılan bu hizmetin yasaklanması kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Kararın Hintli şirketlerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki vatandaşların finansal faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı ifade edildi.