Husiler'den Tel Aviv'e ve Kızıldeniz'deki ABD Destroyerlerine Hedefli Saldırı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Tel Aviv kentinde bir askeri noktayı ve Kızıldeniz'de bulunan ABD'ye ait iki destroyeri hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı görüntülü açıklamada, "Yafa tipi bir insansız hava aracıyla (İHA) işgal altındaki Yafa bölgesinde askeri bir hedefe operasyon düzenlendiğini" ifade etti. Seri, ayrıca Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyerin hedef alındığını, bu saldırının kanatlı füze ve İHA’lar kullanılarak gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, İsrail'e doğudan gelen İHA'nın hava sahasına girmeden engellendiği kaydedildi. İsrail ordu radyosu, engellenen İHA'nın Yemen'den fırlatıldığını aktardı.

Yemen'e Hava Saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, bunun gerçekleşmemesi durumunda İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını, bu saldırıları sürdürdükleri sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını dile getirdi.