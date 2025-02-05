İBB Başkanı İmamoğlu'na Hapis İddianamesi: 7 Yıl 4 Aya Kadar Ceza Talebi

İmamoğlu Hakkında Hazırlanan İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında sarf ettiği ifadeler nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilirken, iddianame ağır ceza mahkemesine gönderildi.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

İddianameye göre, İmamoğlu'nun panelde kullandığı ifadeler suç içerikli olarak değerlendirildi. Başsavcı Akın Gürlek, suçun mağduru olarak iddianamede yer alıyor. İddianamede, Gürlek'in geçmişte terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemeleri başkanlığı ve Adalet Bakan Yardımcılığı gibi önemli görevler üstlendiği hatırlatıldı. Ayrıca, Gürlek'in terör örgütleri tarafından hedef haline getirildiği kaydedildi.

Hakaret ve Tehdit Suçları

İmamoğlu'nun yaptığı konuşmada, Başsavcı Gürlek ve aile bireyleri hakkında zarara veya kötülüğe uğratılacağına dair ifadelerin kullanıldığı ifade edildi. İddianamede, "Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu" belirtilerek, İmamoğlu'nun tehdit suçunu işlediği sonucuna varıldı.

Yargı Üzerindeki Etki

İddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, yargı görevi yapan bilirkişilere yönelik yaptığı açıklamalar da gündeme getirildi. İmamoğlu’nun bu eylemiyle yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı değerlendirmesi yapıldı.

Ceza İsteminin Hukuki Zeminleri

İmamoğlu'nun söz konusu eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde kişi, kasten işlemiş olduğu suç nedeniyle "sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden" yoksun bırakılmasını talep edildiği ifade edildi. İddianame, mahkeme heyetinin değerlendirmesine sunulmuş durumda.