İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nun Başsavcıya Yönelik Aile İfadeleri Tartışma Yarattı

İBB Meclisinde Gergin Anlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri hararetli tartışmalara yol açtı. Meclis, Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı.

AK Parti'den Sert Eleştiriler

Mecliste gündem dışı konuşma yapan AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Rıdvan Arslan, İmamoğlu'nun yargıya yönelik açıklamalarını eleştirerek, “Son dönemlerde yargıya ilişkin yaptığı açıklamaları talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Hiç kimse, Türkiye siyaset tarihinde Sayın İmamoğlu gibi yargı mensuplarını aileleriyle birlikte tehdit etmemiştir. Bu, Türkiye'de bir ilktir.” ifadelerine yer verdi.

İki Taraf Arasında Gerginlik

Arslan’ın sözlerine CHP sıralarından tepki geldi. Meclis’in yürütücüsü Nuri Aslan, Arslan'ın ifadelerinin çarpıtıldığını savunarak, İmamoğlu'nun sözlerini olduğu gibi aktarmalarını talep etti. Arslan ise, Meclis Başkanvekili'ne cevap vererek, “İmamoğlu'nun yargı mensupları ile ilgili ithamlarda bulunduğunu” belirtti.

Mikrofon Kapatma Olayı

Bu sırada Aslan, Arslan’ın konuşmasını keserek, “Hayır, doğru söylemiyorsunuz. Mikrofonu keser misiniz?” diyerek, konuşmacının mikrofonunu kapattırdı. Nuri Aslan, “Bu meclisi yönetirken İBB Başkanı İmamoğlu adına yönetiyorum. Hiçbir siyasi figüre karşı hakaret edilmesine izin vermeyeceğim.” şeklinde konuştu.

Yargıya Saygı Vurgusu

Arslan, İmamoğlu’nun sözlerini yineleyerek, “Hiç kimse, bağımsız Türk yargısına parmak sallayamaz.” dedi. İmamoğlu'nun özellikle CHP içindeki rekabetler nedeniyle suni gündem yarattığını savunan Arslan, “Kendi iç çekişmelerini kamuoyunun takdirine bırakarak sözlerimi bitirmek istiyorum.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

İBB Meclisi şubat ayı ilk birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Meclisi şubat ayı ilk birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.