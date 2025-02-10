DOLAR
35,99 -0,02%
EURO
37,14 0,17%
ALTIN
3.358,27 -1,55%
BITCOIN
3.501.735,88 -1,09%

İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nun Başsavcıya Yönelik Aile İfadeleri Tartışma Yarattı

İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili ifadeleri tartışmalara neden oldu. AK Parti'li üyelerden eleştiriler geldi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 20:21
İBB Meclisi'nde İmamoğlu'nun Başsavcıya Yönelik Aile İfadeleri Tartışma Yarattı

İBB Meclisinde Gergin Anlar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik sözleri hararetli tartışmalara yol açtı. Meclis, Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında toplandı.

AK Parti'den Sert Eleştiriler

Mecliste gündem dışı konuşma yapan AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Rıdvan Arslan, İmamoğlu'nun yargıya yönelik açıklamalarını eleştirerek, “Son dönemlerde yargıya ilişkin yaptığı açıklamaları talihsizlik olarak nitelendiriyorum. Hiç kimse, Türkiye siyaset tarihinde Sayın İmamoğlu gibi yargı mensuplarını aileleriyle birlikte tehdit etmemiştir. Bu, Türkiye'de bir ilktir.” ifadelerine yer verdi.

İki Taraf Arasında Gerginlik

Arslan’ın sözlerine CHP sıralarından tepki geldi. Meclis’in yürütücüsü Nuri Aslan, Arslan'ın ifadelerinin çarpıtıldığını savunarak, İmamoğlu'nun sözlerini olduğu gibi aktarmalarını talep etti. Arslan ise, Meclis Başkanvekili'ne cevap vererek, “İmamoğlu'nun yargı mensupları ile ilgili ithamlarda bulunduğunu” belirtti.

Mikrofon Kapatma Olayı

Bu sırada Aslan, Arslan’ın konuşmasını keserek, “Hayır, doğru söylemiyorsunuz. Mikrofonu keser misiniz?” diyerek, konuşmacının mikrofonunu kapattırdı. Nuri Aslan, “Bu meclisi yönetirken İBB Başkanı İmamoğlu adına yönetiyorum. Hiçbir siyasi figüre karşı hakaret edilmesine izin vermeyeceğim.” şeklinde konuştu.

Yargıya Saygı Vurgusu

Arslan, İmamoğlu’nun sözlerini yineleyerek, “Hiç kimse, bağımsız Türk yargısına parmak sallayamaz.” dedi. İmamoğlu'nun özellikle CHP içindeki rekabetler nedeniyle suni gündem yarattığını savunan Arslan, “Kendi iç çekişmelerini kamuoyunun takdirine bırakarak sözlerimi bitirmek istiyorum.” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

İBB Meclisi şubat ayı ilk birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında...

İBB Meclisi şubat ayı ilk birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Meclisi şubat ayı ilk birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında...

İBB Meclisi şubat ayı ilk birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Sahilinde Bulunan Ceset, Denizde Kaybolan Velat Can'a Ait Çıktı
2
İsrailli Bakan Smotrich'ten Filistinlilere Gazze Benzeri Tehdit
3
Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: Tır Sürücüsü Yakalandı
4
Netanyahu, ABD Ziyaretinden Farklı Bir Vizyonla Döndü: Hamas ve Filistin Yönetimi Yok
5
Netanyahu, Hamas'ın Esir Takasını Askıya Almasından Sonra Acil Güvenlik Toplantısı Düzenliyor
6
Ada Halkı, İBB Önünde Turizm Yapılaşmasına Karşı Eylem Düzenledi
7
TBMM Kadına Karşı Şiddet Komisyonu İstanbul'da İncelemelerde Bulundu

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!