İBB'ye Yönelik Soruşturmalarda 66 Gözaltı: Provokatif Paylaşımlar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

İBB'ye yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 66 kişi gözaltına alındı, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 18:01
İBB'ye Yönelik Soruşturmalarda 66 Gözaltı: Provokatif Paylaşımlar ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

İBB'ye Yönelik Soruşturmalarda Gözaltılar Artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına dair provokatif paylaşımlarda bulunanların sayısı 66'ya yükseldi. Gözaltına alınan bu şüpheliler, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmekle suçlanıyor.

Operasyonlar ve Ele Geçirilenler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-20 Mart tarihlerinde sosyal medya üzerinden halkı sokağa çağıran, korku ve panik oluşturarak halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

Yapılan eş zamanlı operasyonla 56 şüpheli yakalanırken, bu adreslerde yapılan aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ardından, 10 zanlı daha gözaltına alındı.

Süregelen Çalışmalar

Polis ekipleri, şu an 48 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürmektedir. Gözaltındaki 66 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

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