İİT, İsrail'in Gazze'ye Saldırısını Şiddetle Kınadı

İİT, Gazze'ye Yönelik Saldırıları Kınıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı başlatmasını şiddetle kınadı. Teşkilatın yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız askeri saldırısını yeniden başlatmasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği vurgulandı. Bu durumun, işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği savaş suçu ve soykırımın bir uzantısı olduğu belirtildi.

İİT, Filistin halkına karşı devam eden suçlardan dolayı İsrail’i sorumlu tutarak, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası topluma İsrail saldırılarının acilen durdurulması çağrısında bulundu.

İnsani Yardım ve Koruma Talepleri

Açıklamada, ayrıca Gazze Şeridi’nin sınır kapılarının açılması, insani yardımın ulaştırılması ve Filistinlilerin uluslararası koruma talep edildiği belirtildi. Bu talepler, Filistin topraklarının ilhak edilmesi ve halkın göç etmeye zorlanması girişimlerine karşı durulması amacı taşımaktadır.

İsrail Ordusundan Yeni Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart sabahı şiddetli hava saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişinin hayatını kaybettiği ve 500'ün üzerinde kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başladığını açıkladı. Netanyahu yönetimi, Hamas'a karşı artan askeri güçle hareket edeceğini duyurdu.

Öte yandan, Hamas, İsrail'in sözlerine uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti. Hamas, Gazze'deki Filistin halkına yönelik soykırımın yeniden başlatıldığını ifade etti.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak, hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin bir "aldatma" olduğunu öne sürdü.

İsrail'deki muhalefet partileri ise, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden almasının yanı sıra tartışmalı siyasi adımlarıyla saldırıların yeniden başlaması arasındaki bağlantıya dikkat çekti.