İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü Yıl Dönümü Bilecik'te Kutlandı

Bilecik'te İnönü Zaferi Törenle Anıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Metristepe'de bir tören düzenlendi. Tören, Metristepe Zafer Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından tören mangasınca saygı atışı yapıldı.

Vali Aygöl'ün Açıklamaları

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan İnönü savaşlarını ve kahraman ecdadın aziz hatırasını yad etmek için bir araya gelindiğini belirtti. Aygöl, bu topraklarda 104 sene önce verilen mücadelenin Türk milletinin hürriyet aşkının ve bağımsızlığa olan sarsılmaz bağlılığının bir nişanesi olduğunun altını çizdi.

“Birinci ve ikinci İnönü muharebeleri, milletimizin makus talihini değiştiren, TBMM'nin ve düzenli ordunun gücünü pekiştiren savaşlardır. Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü’nün askeri dehası ve Mehmetçik'in inancı sayesinde düşman ilerleyişi durdurulmuş ve bağımsızlık mücadelemizin seyrini değiştiren büyük bir başarı kazanılmıştır.” dedi.

Aygöl'ün Vurguları

Vali Aygöl, zaferin ardından Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'ye gönderdiği “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz.” yazılı telgrafına dikkati çekti. Bu sözlerin, İnönü zaferlerinin yalnızca birer cephe başarısı olmadığını, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir dönüm noktası niteliği taşıdığını ifade etti.

Ayrıca, “Kurtuluş Savaşı'nın kaderini belirleyen İnönü savaşlarındaki stratejik dehası ve başarısından dolayı İsmet Paşa'ya 'İnönü' soyadı verilmiştir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın bize emanet ettiği vatanı korumak ve onların mirasına sahip çıkmaktır.” ifadesinde bulundu.

Törenin Devamı

Törende, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Binbaşı Caner Yılmaz da katılımcılara hitap etti. Program, Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve İnönü Şehitliği'ndeki şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla devam etti. Tören, Şehitlik Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Metristepe'de tören düzenlendi. Tören, Metristepe Zafer Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra tören mangasınca saygı atışı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İkinci İnönü Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla Metristepe'de tören düzenlendi. Tören, Metristepe Zafer Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra tören mangasınca saygı atışı yapıldı.