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İklim Değişikliği İle Sahra Çölü ve Antarktika'da Yeşil Alanların Artışı

İklim değişikliği, Sahra Çölü ve Antarktika'daki yeşil alanların artışına neden olabilir. Uzmanlar erken uyarıda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:13
İklim Değişikliği İle Sahra Çölü ve Antarktika'da Yeşil Alanların Artışı

İklim Değişikliği ve Ekstrem Hava Olayları

Adil Tek, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Şefi, iklim değişikliğinin atmosfer koşullarının daha kuzeye kaydırdığını ve bunun Sahra Çölü ile Antarktika'daki yeşil alanların artmasına yol açabileceğini belirtti.

Aşırı Yağışlar ve Değişen İklim Dinamikleri

Eylül ayında Fas'ta Sahra Çölü'nde meydana gelen aşırı yağışlar, bölgedeki göletlerin oluşmasına neden oldu. Antarktika'da ise temmuz ayında hava sıcaklıkları, normallerinin 10 derece üzerinde kaydedildi.

Atmosfer Sıcaklıklarının Denge Mekanizması

Tek, atmosfer sıcaklıklarının Ekvator'dan kutuplara doğru hareket ettiğini ve bu durumun iklimin düzenini değiştirdiğini vurguladı. İklim değişikliği, karbondioksit salınımıyla birlikte yeryüzündeki ısı kaynağını riske atıyor.

Küresel Dolaşım Hücrelerinin Etkileri

Küresel dolaşım hücrelerinin yağış desenlerini etkilediğini ifade eden Tek, Hadley, Ferrel ve polar hücrelerinin iklim sisteminin işleyişinde hayati rol oynadığını belirtti. Bu hücrelerdeki değişiklikler, Sahra'nın ve çevresinin iklimine olan etkilerini artırmaktadır.

Türkiye’de Yağışların Değişimi

Sahra'nın yüksek basınç alanlarının kuzeye kayması, Türkiye'de yağışların önemli ölçüde azalabileceği uyarısını beraberinde getiriyor. Bu gelişmeler, stratejik planlamaları zorunlu kılıyor.

Yeşillenme Sürecinin Hızlanması Bekleniyor

Dr. Tufan Turp, Sahra Çölü’nün iklim değişikliğiyle daha yeşil bir hale geldiğini, bu durumun tropik hava kütlelerinin hareketindeki değişimle açıklandığını ifade etti. İlerleyen dönemlerde bu yeşillenmenin artması öngörülüyor.

Antarktika'nın Durumu

Antarktika'da sıcaklıktaki artış, kar kütlesinde azalma ile sonuçlanıyor. Soğuk çöl olarak bilinen bu bölgedeki ekstrem koşullar, iklim değişikliğiyle birlikte daha belirgin hale geliyor.

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