İmamoğlu'nun Bilirkişi Şikayetine Takipsizlik Kararı

İmamoğlu'na Karşı Takipsizlik Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişi şikayetine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen kararda, kamu davası açılabilmesi için gerekli şüphenin oluşmadığı belirtildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırdığı iddialarıyla ilgili rapor hazırlayan bilirkişiye yönelik yaptığı şikayette, takipsizlik kararı çıkması dikkat çekti. İmamoğlu, müşteki; bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın ise şüpheli olarak dosyada yer aldı.

Yargılamanın Bağımsızlığı Vurgulandı

Kararda, bilirkişi hakkında herhangi bir soruşturma işleminin, devam eden yargılama sürecine müdahale anlamına gelebileceği ifade edildi. Yargılama bağımsızlığının sağlanabilmesi için mahkemelerin takdir yetkisinin esas olduğu belirtildi.

Söz konusu kararda, İmamoğlu'nun avukatının sunduğu dilekçede, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosyada, bilirkişinin hazırladığı raporun hukuka ve gerçeğe aykırı olduğu iddia edildi.

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Belirtildi

İlgili kararla birlikte, bilirkişi raporlarının hukuka aykırılığının Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından denetlenemeyeceği ve bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığı vurgulandı. İmamoğlu'nun bilirkişi hakkında kamu davası açılabilmesi için yeterli somut delil bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle iddianame hazırladı. İddianame kapsamında İmamoğlu'nun 12 Haziran'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.