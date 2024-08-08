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İngiltere'de Aşırı Sağcı Tommy Robinson'un İsrail Yanlısı Bağlantıları

Tommy Robinson, İsrail yanlısı gruplardan destek alarak aşırı sağcı protestoları yönlendirmekte.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:02
İngiltere'de Aşırı Sağcı Tommy Robinson'un İsrail Yanlısı Bağlantıları

İngiltere'de Aşırı Sağcı Tommy Robinson'un Towadıkları Bağlantılar

İngiltere’deki Müslüman ve göçmenlere karşı yürütülen aşırı sağcı protestolar 30 Temmuz’dan beri devam ederken, Tommy Robinson’un bu eylemlerdeki rolü dikkat çekiyor. Kendisi, İsrail yanlısı gruplardan mali destek almasıyla biliniyor.

Finansal Destek ve Aşırı Sağcı Ayrımcılığı

Tommy Robinson, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan aşırı sağcı lider, sıkça İsrail yanlısı organizasyonlardan mali yardım aldığını belirtmiştir. Robinson, daha önce de yaptığı açıklamalarla Gazze'deki saldırılara destek verecek söylemlerde bulunmuştur.

Bağlantıları ve Destekleyicileri

The Guardian, "Tommy Robinson'un arkasındaki gizli küresel ağ ortaya çıktı" başlıklı bir haberde, Robinson'a finansal destek sağlayan grupların çoğunun Amerikalı siyonist sağcılar olduğunu vurguladı. Philadelphia merkezli Middle East Forum (MEF) kurumunun başkanı Daniel Pipes, Robinson’un yasal savunması için yaklaşık 60 bin dolar harcadığını belirtti.

Aşırı Sağcı Eylemler ve Sonuçları

30 Temmuz'da Southport kentinde meydana gelen bıçaklı saldırının ardından, aşırı sağcı gruplar İslam topluluğuna saldırılarda bulundu. Bu olayların devamında, ülke genelinde birçok yerde aşırı sağcı eylemler yaşandı, bu da milli güvenliği tehdit eden çetrefilli bir duruma yol açtı.

Robinson'un sosyal medya paylaşımlarında, zıt görüşlere yönelik nefret söylemi ve şiddet çağrıları sürmekte. Olayların başlangıcında, aşırı sağcı gruplar ile Müslüman toplumu arasında derin bir gerginlik yaşanmakta. Robinson'un katılımıyla bu gerginliğin, destek aldığı düşünce kuruluşları aracılığıyla daha da artması bekleniyor. Sonuç olarak, İngiltere'deki aşırı sağcı hareketler, Robinson'un yönlendirmesiyle, Müslümanlar ve göçmenlere karşı daha fazla ayrımcılığı teşvik ettiğinde, çoğunluğun itirazına sebep olmaktadır.

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