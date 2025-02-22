İngiltere'de "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" Paneli: Türkiye ve Uluslararası Temsilciler Bir Araya Geldi

İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenen panelde, adil bir uluslararası sistemin gerekliliği vurgulandı ve Filistin meselesi ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 18:57
İngiltere'de "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" Paneli: Türkiye ve Uluslararası Temsilciler Bir Araya Geldi

İngiltere'de "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" Paneli Düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği, İngiltere'nin başkenti Londra'da "Daha Adil Bir Dünya Mümkün (A Fairer World is Possible)" başlıklı bir panel düzenledi. Katılımcılar arasında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere Parlamentosu üyeleri, akademisyenler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yer aldı.

Paneldeki Açılış Konuşması ve Temalar

Panel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajı ile başladı. Büyükelçi Ertaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Altun'a etkinliği düzenlemedeki katkıları için teşekkür etti. Ertaş, "Dünyanın köklü dönüşümlerden geçtiği bir dönemde, uluslararası düzenin test edildiğini" vurguladı.

Büyükelçi şu sözleri dile getirdi: "Son gelişmeler bazıları için şaşırtıcı gelse de, bu noktaya bir gecede gelmedik. Savaş sonrası dönemde kurulan sistem, günümüzün zorluklarını aşma konusunda başarılı olamıyor." Ayrıca, Kovid-19 salgınına verilen küresel tepkinin yetersizliğine dikkat çekti.

Filistin Meselesinin Vurgulanması

Ertaş, adil bir uluslararası sistem olmadan çok taraflılık çağrılarının hiçbir anlam taşımayacağını belirterek, Filistin'de yaşanan trajedinin dünyadaki etik ikilemleri gözler önüne serdi. "İnsani acılar karşısında gösterilen tepkilerin seçici olduğunu" ifade eden Ertaş, Türkiye'nin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Paneldeki Diğer Konuşmacılar ve Vurgulanan Noktalar

Oxford Üniversitesinden Emeritus Profesör Avi Shlaim, Gazze'deki durumu "soykırım" olarak nitelendirirken, Batı'nın bu duruma olan ilgisizliğini eleştirdi. Shlaim, "Britanya, Filistin meselesinin başlangıç noktasıdır" diyerek tarihsel sorumluluğun kabul edilmediğine değindi.

ABD-Orta Doğu Projesi Başkanı Daniel Levy ise İsraillilerin cezasızlık üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve alternatif bir düzen oluşturmadan mevcut sorunların çözümünün mümkün olmadığını belirtti.

Sağlık Alanında Tanıklık Edenler

Panelde yer alan anestezi uzmanı Dr. Birsen Gaskell, Gazze'de yaşanan acıları gözler önüne serdi. Gaskell, Gazze'de karşılaştığı yıkım ve kaosu aktardı; "Çocukların anestezisiz tedavi gördüğünü duyunca şok oldum" dedi.

Panel, farklı bakış açıları ve ülkelerin adaletsizliklere yanıt verme şekillerinin masaya yatırılması açısından büyük bir önem taşıdı. Katılımcılar, daha adil ve demokratik bir dünya için işbirliğinin gerekliliğine vurgu yaptılar.

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