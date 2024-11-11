Irak, İran'ın Güvenliğine Zararlı Eylemlere Karşı Duruyor

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini pekiştirdi. Araci, toplantıda Irak'ın İran'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğünü vurguladı.

Görüşmede, Araci, "Irak, İran'a yönelik her türlü güvenlik karşıtı girişimle ilgili olarak merkezi hükümet ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi olarak müdahale edecektir," ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise iki ülke ilişkilerinin stratejik ve ayrıcalıklı olduğunu belirtti. Ayrıca, taraflar Gazze ve Lübnan'daki son gelişmelere dikkat çekerek, İsrail'in eylemlerinin durdurulması ve mültecilere insani yardım gönderilmesi için İslam ülkeleri arasında işbirliği çağrısında bulundu.

Araci, Tahran ziyareti kapsamında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile de bir araya geldi. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki güvenlik ve işbirliği konularında önemli adımları beraberinde getirmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.